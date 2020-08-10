Сколько букмекеры вложили в российский спорт в 2019 году

Цена вопроса

По данным «Рейтинга Букмекеров», в 2019 году российские легальные БК потратили на спортивное спонсорство около 5 млрд рублей. При этом футбол — самый популярный с этой точки зрения вид спорта: 56% от всех проанализированных контрактов относятся к спонсорству футбольных клубов, футбольных лиг и федераций, а также трансляций футбольных матчей. Совокупный объем спонсорских средств, направленных букмекерами по этим контрактам, составляет 2,9 млрд рублей.

При этом самой дорогой спонсорской сделкой стал контракт БК «Олимп» с онлайн-кинотеатром «Окко», в рамках которого букмекер стал партнером трансляции матчей АПЛ и получил права на дистрибуцию сервиса «Оkkо Спорт». Соглашение обошлось компании в 700 млн рублей.

Самый дорогостоящий контракт со спортивной организацией в 2019 году был у «Лиги Ставок» с Российской Премьер-лигой, его стоимость, по данным «РБ», составила 600 млн рублей. На втором и третьем местах контракты БК «Фонбет» с КХЛ и РФС, стоимость которых оценивается в 400 млн и 250 млн рублей соответственно.

Среди спортивных клубов лидерам по размеру спонсорской поддержки от букмекера стали московский футбольный клуб «Спартак» (его контракт с Winline оценивается в 200 млн рублей) и ПФК ЦСКА, стоимость его соглашения с Betcity составляет 140 млн рублей.

Кроме того, некоторые букмекеры являются региональными российскими партнёрами зарубежных футбольных организаций. Так, «Фонбет» является спонсором испанской Ла Лиги (цена контракта составляет 50 млн рублей), БК Betcity — спонсором французского футбольного клуба «Монако» (50 млн рублей).

Однако не стоит забывать, что букмекеры спонсируют не только футбол. Так, в 2019 году на спонсорство различных спортивных организаций, не относящихся к футбольной отрасли, «Фонбет» потратил больше всех букмекеров — 535 млн рублей. На втором месте по расходам на другие виды спорта БК «Париматч» — 425 млн, на третьем «Лига Ставок» — 330 млн рублей.

Также некоторые букмекеры раскрыли размер годового бюджета на спонсорство. Так, Betcity тратит на эти цели 350 млн рублей, БК «Париматч» — около 600 млн рублей. Спонсорские расходы «Лиги Ставок» составляют порядка 1,2 млрд рублей.

Пандемия внесла коррективы

Пандемия коронавируса и кризис, возникший из-за нее во многих отраслях, в том числе спортивной, неизбежно повлияла и на рынок спонсорских контрактов.

По оценке «Рейтинга Букмекеров», объем спонсорской поддержки букмекерских компаний в 2020 году может сократиться с 5 млрд до 3—3,5 млрд рублей. При этом не исключено, что футбол как вид спорта, наиболее привлекательный с точки зрения спонсорства, пострадает меньше всего.

Рынок очень сильно пострадает, потому что стоимость спорта как таковая может сильно уменьшиться. Любые рыночные спонсоры будут настаивать на пересмотре стоимости. Более того, спонсорские контракты, скорее всего, будут перезаключены на меньшую сумму. Совокупное падение рынка спортивного маркетинга в частности спонсорских контрактов может составить от 30% до 50%, — заявил «РБ» один из источников на рынке.

Источник добавил, что некоторые букмекеры могут вовсе отказаться от спонсорских контрактов.

Однако есть такие БК, которые не стали сокращать размер спонсорских отчислений, а просто договорились с партнерами о расширении функционала контракта. Одним из таких букмекеров является «Фонбет».