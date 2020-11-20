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«Лавочка закрывается». Минстрой намерен запретить строительство апартаментов

«Лавочка закрывается». Минстрой намерен запретить строительство апартаментов
Автор фото: PhotoMIX-Company. Иллюстрация: Pixabay.com

Уже построенным апартаментам придадут статус жилья, но в будущем застройщикам придется отказаться от таких проектов, заявил замглавы ведомства.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Минстрой РФ планирует придать статус жилья уже возведенным апартаментам, но намерен запретить их строительство в дальнейшем. Об этом сказал замглавы министерства Никита Стасишин, пишут РИА Новости

Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье, — сказал замминистра во время выступления в Совете Федерации.

Еще в 2016 г. Минстрой планировал принять соответствующий законопроект, который юридически приравнивает апартаменты к жилым помещениям в многоквартирных домах.

«У людей все равно есть недопонимание». Правительство разрешит прописку в апартаментах

Апартаменты ранее привлекали покупателей более низкой ценой, чем традиционное жилье: они стоят на 10-15% дешевле квартиры в многоквартирном доме. При этом в них нельзя было прописаться, а коммунальные услуги стоили дороже. Вопрос с пропиской начали решать еще несколько лет назад. Правительство России планирует утвердить правовой статус апартаментов и разрешить в них регистрацию по месту жительства до конца года, пишет ТАСС.

Автор: Андрей Пермяков
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