Авиакомпании сообщили о возможном отказе от половины рейсов в Краснодарский край

«У многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах"». Перевозчики физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня или вакцинацией.

Авиакомпании могут вдвое сократить число рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик из-за требования властей к отелям принимать только постояльцев с отрицательным ПЦР-тестом либо сертификатом о вакцинации от коронавируса. Об этом накануне вечером сообщили крупнейшие российские информагентства.

Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов, — сказал источник РИА Новости.

По его словам, авиакомпании «просто физически» не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня или вакцинацией.

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Ежедневно лоукостер «Победа» размещает 50 человек на предполетный отдых в Сочи, в компании рассматривают возможность сокращения числа рейсов на 40-50 %, сказал другой источник, близкий к топ-менеджменту авиакомпании.

Авиакомпания «Россия» решила не заселять экипажи в гостиницы курортных городов, чтобы снизить стоимость билетов на популярные туристические направления: «На данный момент экипажи не селятся в отелях Сочи, Анапы, Геленджика, рейсы выполняются разворотные», — сказал РБК представитель компании.