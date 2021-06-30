РОССИЯ
Подписаться
Курс ЦБ на 02.07
72,90
86,41
Регион поиска:
РОССИЯ
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Авиакомпании сообщили о возможном отказе от половины рейсов в Краснодарский край

Авиакомпании сообщили о возможном отказе от половины рейсов в Краснодарский край
Автор фото: Khusen Rustamov. Иллюстрация: Pixabay.com

«У многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах"». Перевозчики физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня или вакцинацией.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Авиакомпании могут вдвое сократить число рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик из-за требования властей к отелям принимать только постояльцев с отрицательным ПЦР-тестом либо сертификатом о вакцинации от коронавируса. Об этом накануне вечером сообщили крупнейшие российские информагентства. 

Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов, — сказал источник РИА Новости.

По его словам, авиакомпании «просто физически» не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня или вакцинацией.

Ради отдыха в Сочи готовы привиться в семь раз меньше россиян, чем ради отдыха за рубежом

Ежедневно лоукостер «Победа» размещает 50 человек на предполетный отдых в Сочи, в компании рассматривают возможность сокращения числа рейсов на 40-50 %, сказал другой источник, близкий к топ-менеджменту авиакомпании.

Авиакомпания «Россия» решила не заселять экипажи в гостиницы курортных городов, чтобы снизить стоимость билетов на популярные туристические направления: «На данный момент экипажи не селятся в отелях Сочи, Анапы, Геленджика, рейсы выполняются разворотные», — сказал РБК представитель компании.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял постановление, согласно которому туристам для заселения в гостиницу или санаторий с 1 июля необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный за 72 часа, либо сертификат о вакцинации. С 1 августа заселять будут только вакцинированных туристов. Власти региона приняли такие меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • К авторам расследования про главу МВД Колокольцева и имущество его семьи пришли с обыскомК авторам расследования про главу МВД Колокольцева и имущество его семьи пришли с обыском
  • АФК «Система» договаривается о покупке контроля в Natura Siberica умершего ТрубниковаАФК «Система» договаривается о покупке контроля в Natura Siberica умершего Трубникова
  • Путин вакцинировался «Спутником V» и призвал россиян не верить антипрививочникамПутин вакцинировался «Спутником V» и призвал россиян не верить антипрививочникам
  • «Может, нам не надо запрашивать тонны документов?». ФНС готовится менять Налоговый кодекс«Может, нам не надо запрашивать тонны документов?». ФНС готовится менять Налоговый кодекс
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.