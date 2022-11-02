Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.11
61,42
60,96
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мобилизованные из Чувашии едва не устроили бунт из-за невыплаченных им денег

кадр видео с митингующими
кадр видео с митингующими. Иллюстрация: телеграм-канал «Сердитая Чувашия»

«Ради чего нам идти воевать за это государство, оставив семьи без поддержки?». Более сотни призванных мужчин записали обращение «к гражданам России» и отказались следовать на границу.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске. Они требовали обещанных им 195 тыс. рублей выплат. Обращение «к гражданам России» от мобилизованных было опубликовано в телеграм-канале «Сердитая Чувашия». В нем мужчины заявили:

Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?!

Мобилизованные потребовали «справедливости» и отказались ехать на границу с Украиной, пока им не выплатят обещанные деньги. Как сообщала «Сердитая Чувшия», в центр стянули ОМОН и Росгвардию для подавления бунта. По неподтвержденной информации, протестантов «успокоили». Потребовалось ли применять силу — не сообщается.

Телеграм-канал «Осторожно, новости!» пишет, что, по словам близких мобилизованных, привлекались военные и полиция, но обошлось без столкновений, мужчины встали у КПП и приняли решение идти обратно, руководство пообещало им, что они получат все обещанные выплаты.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил Минфину и Минобороны установить для мобилизованных размеры денежного довольствия и отдельных выплат исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения.

Об окончании частичной мобилизации было заявлено несколько дней назад. Как писал DK.RU, оценку ей дал в том числе и Центробанк. По данным ведомства, она могла сдержать инфляцию.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Срочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноябряСрочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноября
  • Четвертый миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданстваЧетвертый миллиардер из списка Forbes отказался от российского гражданства
  • У администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. ТатищеваУ администрации не хватает денег на снос домов вдоль ул. Татищева
  • Мобилизованные из Чувашии едва не устроили бунт из-за невыплаченных им денегМобилизованные из Чувашии едва не устроили бунт из-за невыплаченных им денег
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.