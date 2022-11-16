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Стяжатель дня: экс-депутат Госдумы от Приморья пытался «отмыть» 340 млн руб

Стяжатель дня: экс-депутат Госдумы от Приморья пытался «отмыть» 340 млн руб
Иллюстрация: regnum.ru

Еще одна история о взяточничестве народного избранника. Речь идёт об экс-депутате Госдумы Василии Усольцеве. Незаконные доходы бизнесмена конфисковали в пользу государства.

#НОВОСТИ
Экс-депутат Госдумы Василий Усольцев был вице-губернатором Приморья и занимался бизнесом, хотя закон такую деятельность запрещает, пишет Секрет Фирмы. Ранее его уже наказали за отмывание денег и незаконное предпринимательство.Теперь судья удовлетворил ещё один иск прокурора. Теперь судья удовлетворил ещё один иск прокурора: по версии следствия с 2014 по 2017 год бизнесмен незаконно сотрудничал с двумя компании, где отмывал деньги. На счёт одной из них он перевёл 143,5 млн руб в качестве займа. Так Усольцев пытался скрыть свои незаконные доходы. Благодаря сотрудничеству со следствием в 2021 году экс-депутат уже получал 2 года условно и штраф 500 000 руб.
 
С 2001-го по 2011 год находчивый предприниматель купил 420 млн акций горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл». Он обменивал, продавал их и, конечно же, получал прибыль. Доход составил ни много ни мало 340 млн рублей. Правда, о запрете на ведение бизнеса Усольцев не забывал и свои денежки не декларировал. За это в 2018 году Усольцев получил 6,3 млн рублей штрафа. Также суд запретил ему занимать определённые должности 2 года и 10 месяцев. Незаконные доходы бизнесмена конфискуют в пользу государства.
 
Взяточничество и нелегальные доходы достигают трети бюджета РФ. Анонимно опросив более 1,2 тыс. российских компании, участвующие в системе госзакупок выяснилось, что в среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн руб, сообщал DK.RU. Для сравнения: 6,6 трлн — это 6,2% ВВП России (107 трлн руб. за 2020 год), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 трлн руб.). Всего на госзакупки, осуществляемые в 2020 году в рамках 44-ФЗ (регулирует закупки госорганов) и 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний), заказчики потратили 29,1 трлн руб.
Автор: Андрей Широков
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