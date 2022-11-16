Стяжатель дня: экс-депутат Госдумы от Приморья пытался «отмыть» 340 млн руб

Еще одна история о взяточничестве народного избранника. Речь идёт об экс-депутате Госдумы Василии Усольцеве. Незаконные доходы бизнесмена конфисковали в пользу государства.

Экс-депутат Госдумы Василий Усольцев был вице-губернатором Приморья и занимался бизнесом, хотя закон такую деятельность запрещает, пишет Секрет Фирмы . Ранее его уже наказали за отмывание денег и незаконное предпринимательство.Теперь судья удовлетворил ещё один иск прокурора. Теперь судья удовлетворил ещё один иск прокурора: по версии следствия с 2014 по 2017 год бизнесмен незаконно сотрудничал с двумя компании, где отмывал деньги. На счёт одной из них он перевёл 143,5 млн руб в качестве займа. Так Усольцев пытался скрыть свои незаконные доходы. Благодаря сотрудничеству со следствием в 2021 году экс-депутат уже получал 2 года условно и штраф 500 000 руб.

С 2001-го по 2011 год находчивый предприниматель купил 420 млн акций горно-металлургического комплекса «Дальполиметалл». Он обменивал, продавал их и, конечно же, получал прибыль. Доход составил ни много ни мало 340 млн рублей. Правда, о запрете на ведение бизнеса Усольцев не забывал и свои денежки не декларировал. За это в 2018 году Усольцев получил 6,3 млн рублей штрафа. Также суд запретил ему занимать определённые должности 2 года и 10 месяцев. Незаконные доходы бизнесмена конфискуют в пользу государства.