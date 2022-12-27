«Год назад их было 1,3%, сейчас — 3,2%». На Среднем Урале выросло число дорогих квартир

Эксперты объясняют увеличение количества объектов в категории 170 тыс. за кв. м скачком цен на недвижимость в целом. Теперь за такие деньги продаются не только премиальные проекты.

В Екатеринбурге за год более чем в два раза выросло число выставленных на продажу квартир, стоимость которых превышает 170 тыс. руб за кв. м. В этой ценовой категории, как правило, продаются уже премиальные проекты. По данным «Циан.Аналитика», в декабре прошлого года предлагалось 114 дорогих лотов, в декабре 2022 г. — уже 269.

Как пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на руководителя аналитического отдела агентства недвижимости «Новосел» Сергея Меньшенина, причина возросшего количества дорогих объектов — общий рост цен на недвижимость.

Если посмотреть на стоимость квартир более 170 тыс. руб. за квадратный метр, то год назад их было 1,3%, сейчас — 3,2%. Если посмотреть статистику три года назад, там таких было 0,3%. Общая структура по классам жилья осталась неизменная, кардинальных изменений на рынке не было, сегмент остается относительно стабильным, — отметил эксперт.

По его словам, на рынке Екатеринбурге сейчас представлено 45% квартир экономсегмента, 43% — класса «комфорт», 11% — бизнес-класса, и еще 1% занимают премиальные проекты.

В настоящий момент, по данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость 1 кв. м. на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 107 тыс. руб. При этом цена «квадрата» на Урале растет, а стоимость объектов снижается. Эксперты считают, что это связано с сокращением средней площади предложения.

Ранее о том, что покупатели вынуждены делать выбор в пользу более компактных квартир, говорил глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков:

Участники рынка отмечают, что спрос, с одной стороны, сжался, а с другой — сконцентрировался на потребностях по улучшению жилищных условий и расширению площадей. Но, к сожалению, далеко не всегда финансовые возможности позволяют людям приобретать просторные квартиры. Больше половины сделок в этом году заключалось по квартирам площадью до 45 кв. м. Сделок в сегменте «90 кв. м.+» — всего 4%. И это при сегодняшних ориентирах государства о том, что по нормативам на каждого человека должно приходиться по 30 кв. м жилья.

Напомним, что в Екатеринбурге растет число нереализованных квартир в новостройках: в начале декабря их было уже 41,6 тыс. Это новый исторический рекорд — на 38% больше, чем в 2021 г.

Кроме этого, как уже писал DK.RU, объем новых жилых проектов на Среднем Урале за год снизился на четверть. По данным ЕИСЖС, с начала года в регионе было заложено 1,3 млн кв. м жилья, а за аналогичный период прошлого года — 1,7 млн кв. м.