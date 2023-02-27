Кулуарный вечер или большая конференция: где в Екатеринбурге провести мероприятие

Начало года — самое время спланировать будущие мероприятия. Для этого организаторы все чаще выбирают универсальные площадки. Есть ли такие в Екатеринбурге?

Лекции, маркеты, концерты, иммерсивные постановки, вечеринки. Все чаще представители бизнеса берут на себя роль организатора подобного рода развлекательных мероприятий для клиентов, партнеров и даже конкурентов. Рассказываем про несколько универсальных площадок Екатеринбурга, где будет комфортно и организаторам, и гостям мероприятия.

Как в лучших домах Европы

Сегодня все больше бизнесов обращают внимание на атмосферу площадки, где предстоит провести свое мероприятие. Подчеркнуть значимость события, даже больше — его историчность — можно в стенах ТЦ «Европа».

В качестве площадки для мероприятий «Европа» предлагает уютный конференц-зал с окнами на пр. Ленина и ул. Вайнера. Особенность зала — кирпичная кладка XIX века. Здесь можно провести авторские выступления спикеров, тренинги, лекции, презентации новых продуктов и стратегические сессии.

Зал оснащен всем необходимым оборудованием: ноутбук, кликер, современная видеосистема, проектор, Wi-Fi, кулер с водой, а за дополнительную плату можно арендовать коктейльные столы. Кроме того, к организации мероприятия могут подключиться и другие бизнесы, работающие в «Европе». Например, винотека и рестораны, — рассказывает Екатерина Кузвесова, ведущий специалист клиентского сервиса ТиДЦ «Европа».

Представители клиентского сервиса торгового центра следят за последними тенденциями в мире ивент-индустрии и готовы взять на себя организацию сложных мероприятий с подключением спикеров при помощи онлайн-технологий.

Еще один очевидный плюс площадки — ее расположение. ТЦ «Европа» находится в самом центре Екатеринбурга. Это значит, что гости мероприятия после того, как посетят лекцию/семинар или презентацию, смогут быстро добраться до своих офисов и вернуться к решению рабочих задач.

800 человек? Не проблема

В самом центре города расположилась еще одна многофункциональная площадка для организации мероприятий любого масштаба. Речь идет про отель Hyatt Regency Ekaterinburg. К услугам гостей целый конференц-этаж, на котором расположены: бальный зал — трансформер площадью 600 м2, шесть малых конференц-залов и просторное фойе. Меню для мероприятий подбирается и готовится на профессиональной кухне под строгим контролем банкетного шеф-повара, учитывая все пожелания организаторов.

Также на 20 этаже отеля располагается Пентхаус, который прекрасно подходит как для частных камерных мероприятий, так и для деловых обедов или ужинов с захватывающим дух видом на набережную реки Исеть и Екатеринбург-Сити, — отмечают представители Hyatt Regency Ekaterinburg.

Бальный и конференц-залы оснащены потолочной системой звукоусиления, проекторами и экранами. Важно, что все пространства рассчитаны на несколько вариантов организации рассадки гостей. В зависимости от характера мероприятия, его наполнения и количества посетителей они могут быть подготовлены и оснащены максимально функционально. В случае если у организаторов возникает необходимость в дополнительных опциях, касающихся технической части и декора, Hyatt Regency Ekaterinburg рекомендует своих надежных партнеров, которые могут воплотить самые смелые идеи.

В наших силах одновременно провести конференции и любые другие клиентские мероприятия до 800 участников. Мы индивидуально подходим к разработке и подбору меню, к техническому оснащению залов, ведь у каждого заказчика свои индивидуальные требования. Кроме того, в распоряжении гостей — вся инфраструктура отеля: красивые номера для проживания, удобный подземный и наземный паркинг, спа и фитнес-центр на 20-м этаже отеля с панорамным видом на город, рестораны и бары, — резюмируют представители Hyatt Regency Ekaterinburg.

А кормит кто?

Сегодня в Екатеринбурге существует множество компаний, которые могут организовать кейтеринг для мероприятия любого масштаба. Но что делать, если цель фуршета — произвести вау-эффект, а стандартными сэндвичами с лососем и творожным сыром уже никого не удивить? В таком случае можно украсить стол необычными сладкими закусками из экзотических фруктов. Такую услугу предоставляет компания ФРYТНАМ.

В ассортименте компании — большой выбор экзотических фруктов: манго, папайя, драконфрут, тайские арбузы, рамбутаны, лонганы, черимойя, чили, ананасы, авокадо, гранадилла, кокос, экзотические сухофрукты. Одним словом, все, что стало так недоступно и запретно в последние годы.

ФРYТНАМ уже давно и успешно сотрудничает с такими крупными площадками Екатеринбурга, как Гольф-клуб, Белая лошадь, Екатеринбург-Экспо, парк Маяковского, и накрывает столы для все большего количества человек. Так, рекорд 2019 г. — 350 порций, а в 2022 г. компания накормила экзотическими фруктами уже 2000 человек в Екатеринбург-Экспо (это 450 кг фруктов).

Побаловать себя и гостей несвойственными Уралу фруктами можно не только в честь какого-то крупного мероприятия, но и просто так. В Екатеринбурге работает фирменный магазин ФРYТНАМ, где можно приобрести необычные фрукты и ягоды не только по весу, но и в уже готовых подарочных наборах.

Есть один мужчина, который раз в неделю заказывает набор фруктов для своих сотрудниц, чтобы поднять им настроение. Он даже заказывает фрукты на дом тем, кто заболел. При этом он всегда просит курьера говорить, что везут документы по работе, а не фруктовый презент. Хотя сотрудницы этому давно не верят и встречают курьера с улыбкой, — поделился историей коллектив компании ФРYТНАМ.

Реклама. ООО «ПРЕД-ГРУПП», ООО «Хотел Девелопмент Компани», ООО «ФРУТНАМ»

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