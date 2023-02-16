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Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз

Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз
Иллюстрация: «Своя компания»

До 12 марта в сети мягких ресторанов «Своя компания» можно попробовать эксклюзивные блюда в необычном спецпредложении «Вкусное путешествие».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Спецпредложение, подготовленное «Своей компанией», стало вкусным дополнением к основному меню. Стоимось блюд варьируется от 289 до 549 руб.

Так, к примеру, в категории «Горячее» появилось сочное, ароматное бедро цыплёнка по-охотничьи. Любители блюд из птицы смогут порадовать вкусовые рецепторы филе индейки в стиле milanese с нежными панировочными сухариками.

Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз 1

Поклонники рыбы наверняка обрадуются дорадо с овощным рататуем, печёным картофелем, шпинатом и томатным соусом и деревенскому салату с тунцом и бальзамическим соусом. Это те самые блюда, которое попадают в категорию «и вкусно, и полезно».

Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз 2

Среди закусок — тоже новшества. Для заказа в ресторане доступны брускетты с нежным лососем и фокачча со сливочной бурратой соусом из томатов и домашним песто.

Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз 3

Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз 4

Любителям блюд с итальянским акцентом шеф-повар предложит несколько видов пасты: папарделле с томлёным ягнёнком, грибами и вялеными томатами, тальятелле с насыщенным имбирным соусом, креветками и базиликом, орзо с томлёными щёчками и сырным соусом. А ещё ньокки со страчателлой и копченой уткой и ньокки в стиле карбонара с куриной грудкой и грибами.

Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз 5

Сытная новинка: пицца amici с беконом, грибами, маринованным луком и печёным картофелем.

Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз 6

Без сладкого из «Своей компании» не уйдут даже те, кто худеет к весне. Гастрольное спецпредложение ресторана включает в себя два разных десерта: нежный чизкейк «Сан-Себастьян» и сладкий «Три бельгийских шоколада».

Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз 7

Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз 8

«Своя компания»:

Сайт — https://clck.ru/33UQEA 
VK — https://vk.com/sk_withlove
Тг-канал — https://t.me/svoya_kompania

Реклама. https://svoya-kompaniya.ru/

Автор: Гринина Ирина
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