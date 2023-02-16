Эстетам Екатеринбурга приготовили гастрономический сюрприз

До 12 марта в сети мягких ресторанов «Своя компания» можно попробовать эксклюзивные блюда в необычном спецпредложении «Вкусное путешествие».

Спецпредложение, подготовленное «Своей компанией», стало вкусным дополнением к основному меню. Стоимось блюд варьируется от 289 до 549 руб.

Так, к примеру, в категории «Горячее» появилось сочное, ароматное бедро цыплёнка по-охотничьи. Любители блюд из птицы смогут порадовать вкусовые рецепторы филе индейки в стиле milanese с нежными панировочными сухариками.

Поклонники рыбы наверняка обрадуются дорадо с овощным рататуем, печёным картофелем, шпинатом и томатным соусом и деревенскому салату с тунцом и бальзамическим соусом. Это те самые блюда, которое попадают в категорию «и вкусно, и полезно».

Среди закусок — тоже новшества. Для заказа в ресторане доступны брускетты с нежным лососем и фокачча со сливочной бурратой соусом из томатов и домашним песто.

Любителям блюд с итальянским акцентом шеф-повар предложит несколько видов пасты: папарделле с томлёным ягнёнком, грибами и вялеными томатами, тальятелле с насыщенным имбирным соусом, креветками и базиликом, орзо с томлёными щёчками и сырным соусом. А ещё ньокки со страчателлой и копченой уткой и ньокки в стиле карбонара с куриной грудкой и грибами.

Сытная новинка: пицца amici с беконом, грибами, маринованным луком и печёным картофелем.

Без сладкого из «Своей компании» не уйдут даже те, кто худеет к весне. Гастрольное спецпредложение ресторана включает в себя два разных десерта: нежный чизкейк «Сан-Себастьян» и сладкий «Три бельгийских шоколада».

«Своя компания»:

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