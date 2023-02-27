Ак Барс Лизинг стал участником рынка лизинга подвижного железнодорожного состава

Ак Барс Лизинг провел первую сделку по оформлению лизинга подвижного железнодорожного состава. Клиентом стала компания «Химпром» — одно из ключевых предприятий отечественной химической индустрии.

Вагоны, предоставленные компанией в лизинг — это уникальные химические цистерны для транспортировки соляной кислоты, произведенные специально под потребности клиента.

Срок договоров лизинга составил 10 лет.

Ак Барс Лизинг — дочерняя компания Ак Барс Банка, созданная в 2003 году. Уже 20 лет компания успешно реализует лизинговые проекты по всей России и финансирует все возможные предметы лизинга: легковой и грузовой транспорт, спецтехника, оборудование, недвижимость, подвижной состав, авиа и водный транспорт.

Узнать подробности и подать заявку на лизинг можно по ссылке.

Справка АО «АК БАРС Лизинг» динамично развивающаяся компания, которая многие годы успешно реализовала и продолжает реализовывать множество лизинговых проектов различной сложности. В своей работе компания опирается на многолетний мировой опыт оказания лизинговых услуг и современные российские реалии, что позволяет оказывать клиентам и партнерам услуги высокого качества.

АО «АК БАРС Лизинг» является универсальной компанией и предоставляет в лизинг любое имущество, которое может быть таковым по действующему законодательству (оборудование, транспортные средства, коммерческая недвижимость). Обслуживает предприятия всех форм собственности, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Удобство сотрудничества выражается в более 1000 заключенных договорах лизинга с клиентами сегментов крупного среднего и малого бизнеса, многие из которых стали постоянными клиентами и партнерами компании.

АО «АК БАРС Лизинг» заняло 33 место по объему нового бизнеса за 9 месяцев 2022 года среди Российских лизинговых компаний.

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