Клиенты-юрлица МТС-банка конфликтуют с техподдержкой: банк не может конвертировать валюту

МТС-банк утратил возможность мгновенной конвертации долларов в рубли для юрлиц из-за санкций США, сообщают в банке. Клиенты напрасно пишут в техподдержку и жалуются на сайте «Банки.ру».

МТС-банк сообщил о проблемах с конвертацией долларов в рубли для юрлиц из-за санкций, сейчас в кредитной организации работают над ее возобновлением. С проблемами при конвертации валют столкнулись клиенты-юрлица МТС-банка, следует из их жалоб на сайте «Банки.ру», еще один клиент-индивидуальный предприниматель рассказал об этом РБК. По словам клиента, он с 28 февраля 2023 г. не может произвести конвертацию долларов в рубли, а в техподдержке ему объяснили, что МТС-банк утратил такую возможность, так как зарубежные банки-корреспонденты МТС-банка приостановили онлайн-взаимоотношения по долларовым счетам.

Конверсионные операции осуществляются банками на основе двусторонних соглашений с иностранными кредитными организациями. При конвертации банк может использовать доллары со своего счета в американском банке-корреспонденте, чтобы через биржу обменять их на нужную для клиента валюту. Из-за санкций эта операция становится невозможной. МТС-банк фактически отрезан от американской финансовой системы и вынужден отказаться от использования долларов США в любых операциях для своих клиентов, добавляет эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин:

Многие подсанкционные банки столкнулись с проблемами, в связи с которыми они приостановили проведение конверсионных операций. Помимо МТС-банка осуществление таких операций приостановил и банк «Уралсиб», причем не только в долларах, но и в валютах иных недружественных стран. В то же время часть банков, например Новикомбанк и «Открытие», согласно официальным сайтам банков, продолжают обменивать иностранные валюты на рубли.

МТС-банк был внесен Минфином США в список SDN 24 февраля 2023 г. в рамках введения очередного пакета санкций против России, рассказывал DK.RU. Эти ограничения означают блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров. Под этими же санкциями находятся Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, МКБ, банк «Уралсиб», Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, «Зенит», «Санкт-Петербург» и другие.

Банки, попавшие под санкционные ограничения, могут продолжать проводить конверсионные операции, используя альтернативные механизмы и схемы. Из самого очевидного это, например, осуществление операций с привлечением банков-посредников, не находящихся под санкциями, в том числе и зарубежных. МТС-банк мог бы попробовать открыть корсчет в неподсанкционном банке на территории России или, например, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который затем в его интересах осуществлял бы долларовые операции через США, однако это незаконно, так как запрещено санкциями, указывает Волошин.

Кроме того, западные банки массово отказываются от корреспондентских отношений с российскими банками, даже если они не под санкциями, так как отследить нарушение санкций посредством субкорсчетов достаточно сложно. С такой проблемой, например, столкнулся Газпромбанк, хотя он и не находится под санкциями США.