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ВСУ объявило о начале контрнаступления в Бахмуте. Бои ведутся в городе

ВСУ объявило о начале контрнаступления в Бахмуте. Бои ведутся в городе
Иллюстрация: РИА Новости

В Киеве анонсировали начало контрнаступления в Донбассе на четырех направлениях. Даже в осажденном Артемовске украинские военные предпринимают активные штурмовые действия.

#НОВОСТИ

Контрнаступательные операции Украины на востоке уже происходят, сообщила, по данным РБК, замминистра обороны страны Анна Маляр. Штурмовые отряды за сутки заняли в городе три квартала, пресечены попытки ВСУ контратаковать, отмечает ведомство. Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Артемовск (Бахмут) с северной и южной окраин. В Харьковской, Сумской областях и части Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу, также поступают сообщения о взрывах в Херсоне. 

Кроме того, штурмовые отряды взяли под контроль три квартала на северо-западе, юго-западе и в центре города. Поддержку этим отрядам оказывали авиация и артиллерия южной группировки войск. Украинские силы пытались контратаковать штурмовиков в северо-западной и центральной частях города, эти попытки были отбиты. Маляр заявила, что активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта можно считать элементом контрнаступления:

Постоянно продолжается подготовка ВСУ и различных действий оборонительного и наступательного характера. Контрнаступательные действия в том числе происходят и сейчас на востоке. Не стоит сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий — и к оборонительным, и к наступательным.

Минобороны России в очередной сводке оценивает потери противника за сутки более чем в 700 человек. На донецком направлении, к которому относят и Артемовск, потери Киева составили до 380 военнослужащих, также уничтожены один танк, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и другая техника.

19 апреля советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска контролируют «около 90% территории» Артемовска, кроме того, все дороги, ведущие туда, контролирует российская артиллерия. Ранее, 16 апреля, военные эксперты газеты Известия со ссылкой на Financial Times пришли к выводу, что украинское контрнаступление — это высокорисковое дело. В статье отмечается, что для Украины риски усугубляются из-за отсутствия господства в воздухе.

Автор: Андрей Широков
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