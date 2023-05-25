«Спрос такой, что логопарки готовы менять арендаторов на тех, кто заплатит больше»

Кто драйвит рынок складской недвижимости Екатеринбурга? Как выросли затраты компаний на перевозки? Почему на складах все чаще внедряют отечественные WMS-системы и страхуют товары? Главное — на DK.RU

Все чаще о Екатеринбурге говорят как о логистической столице России. В условиях перестройки транспортных потоков город стал одним из ключевых узлов, а компании из других регионов задумались об открытии своих распредцентров на Урале.

На круглом столе DK.RU эксперты обсудили, как себя чувствует рынок логистических услуг Среднего Урала и какие тренды определяют его развитие.

В мероприятии приняли участие:

Виталий Хиль , независимый эксперт, аналитик, консультант по складской недвижимости;

, независимый эксперт, аналитик, консультант по складской недвижимости; Сергей Ляпустин , директор по развитию многофункционального индустриального парка «ЕКАД Южный»,

, директор по развитию многофункционального индустриального парка Андрей Апоник , директор ООО «Логистика Урал»,

, директор Иван Денисов , CEO компании ООО «ДжиТиЛоджистикс» ,

, CEO компании , Ольга Гилева, руководитель регионального офиса ООО «АМТ Страхование» в Екатеринбурге.

Рынку нужны спекулятивные объекты

В начале 2023 г. объем складских площадей класса А и В на рынке Екатеринбурга достиг отметки 2,1 млн кв. м, в стадии строительства и проектирования находилось еще 898 тыс. кв. м. В числе таких проектов — распредцентр Wildberries (120 тыс. кв. м), объекты X5 Group (38 тыс. кв. м), Fix Price (68 тыс. кв. м) и Сима-Ленд.

Как отметил Виталий Хиль, к концу 2023 г. застройщики планируют сдать около 280 тыс. кв. м складских помещений — это в два-три раза больше, чем в 2022 г. Но, несмотря на большие объемы строительства, спекулятивных объектов среди них практически нет. Вакансия на рынке не превышает 2-3%. В настоящий момент из готовых к заезду площадей осталось порядка 16 тыс. кв. м.

Я думаю, что они будут заняты в течение одного-двух месяцев, — предполагает аналитик. — При прошлогоднем объеме сделок аренды в 163 тыс. кв. м мы имеем отложенный спрос около 130 тыс. кв. м, федеральные консультанты заявляют о потенциальном спросе в регионе 150-160 тыс. кв. м. В этих условиях арендные ставки растут, а девелоперы готовы делать ротацию: если в договоре предусмотрена такая опция — менять арендаторов на тех, кто готов платить больше. Знаю, что прецеденты уже были в логопарке «Уральском». Такого на рынке раньше не наблюдалось.

Драйверами роста рынка, по словам эксперта, выступают розничные торговые сети, которые предлагают продукцию повседневного спроса низкого ценового сегмента. Но склады для них — не инвестиция, а условие для обеспечения операционной деятельности. Помимо ритейла, высокая заинтересованность в складских объектах сейчас у компаний-дистрибьюторов автозапчастей и товаров для B2B-сегмента, в частности продукции для обеспечения локальных производств.

Ставки выросли до уровня Москвы

Тезис о растущем спросе подтвердил Сергей Ляпустин. Территория индустриального парка, который он представляет, разделена на два сегмента: около 100 га земель, прилегающих к ЕКАД, выделено для складской недвижимости и ритейла, еще 120 га — для малых и средних предприятий.

Ежемесячно ЕКАД-Южный получает по 30-40 целевых заявок на подбор площадки по размещению производственного или складского объекта с разным сроком экспозиции. Каждое третье обращение — поиск универсального помещения под склад или производство в аренду. Заявки — горящие, компании готовы заключать договор долгосрочной аренды на стадии закрытого контура.

Если говорить о спросе на складскую недвижимость, сейчас у нас две основные категории интересантов, — рассказывает Сергей Ляпустин. — Первая — предприятия, которым одновременно нужны помещения для производства и складирования своей продукции, их большинство. Вторая категория — представители коммерческого инвестиционного бизнеса. Еще пять лет назад, когда арендные ставки в городе были на уровне 300 руб. за кв. м, строить инвестиционный склад было бы нецелесообразно с учетом существовавших на тот момент условий кредитования. Сейчас, когда арендные ставки выросли до уровня Москвы — от 600 руб. за кв. м, ситуация изменилась. Есть и спрос, и предложение для развития арендного бизнеса.

В настоящий момент в сегменте индустриального парка, зарезервированном для складской недвижимости, остается в продаже 41 га земли, обеспеченной инженерной и транспортной инфраструктурой, примыканием к ЕКАД. Управляющая компания успешно реализует проекты создания на территории индустриального парка складской недвижимости для резидентов в формате BTS и BTR. В текущем году планируется к сдаче более 100 000 кв. м складских площадей. Кроме того, на территории индустриального парка управляющая компания планирует развивать проекты формата «Light–industrial», предусматривающие строительство блоков от 500 до 1000 кв. м с отдельной производственно-складской площадью и АБК, сдавая в их в долгосрочную аренду предпринимателям.

Массового оттока арендаторов из-за санкций нет

Не собираются покидать арендованные складские площадки и действующие резиденты. Об этом рассказал Андрей Апоник.

Его компания «Логистика Урал» предоставляет услуги аренды складской недвижимости, ответственного хранения, а также осуществляет перевозки. Работает преимущественно с металлопроизводящими и металлоторгующими организациями — их активность за последний год в целом осталась на прежнем уровне, несмотря на то, что эксперты предрекали худшее развитие событий.

Мы видим, что наши клиенты стали осваивать новые рынки, занялись диверсификацией своей деятельности, — говорит Андрей Апоник. — Да, кто-то не смог справиться с вызовами, но более крупным компаниям, с которыми мы работаем, это удалось. Определенным вызовом стала перестройка устоявшихся транспортных потоков, связанная в частности с параллельным импортом. Мы почувствовали, как сильно начали зависеть от направлений Средней Азии и Дальнего Востока. Перестройка цепочек и удлинение транспортных путей привели к тому, что затраты на организацию перевозок в целом выросли на 15-20%.

По словам эксперта, сегодня большая часть компаний предпочитает контейнерные перевозки автомобильным. Но не на всех участках маршрутов, идущих в направлении Средней Азии и Дальнего Востока, есть возможность выбора. Поэтому логистические операторы выстраивают мультимодальные маршруты, комбинируя автомобильные, железнодорожные и авиационные перевозки.

Выросла потребность в автоматизации

Обстоятельства побуждают участников рынка увеличивать скорость и точность работы.

По подсчетам «ДжиТиЛоджистикс», которая занимается автоматизацией работы складских и логистических компаний, в WMS-системах нуждается до 65% компаний, которые до сих пор работают на бумаге. Как отметил Иван Денисов, изменение бизнес-процессов и интенсивный рост ассортимента стали основными драйверами, которые оформили спрос на WMS-системы:

В последние годы мы видим, что компании стали развиваться быстрее: через полгода после того, как наладили розничные продажи, они начинает заниматься оптовыми, потом выходят на маркетплейс, передают продукцию на ответственное хранение. Параллельно расширяется ассортимент, появляются новые требования по упаковке и маркировке. Кроме этого, бизнес-процессы многих компаний поменялись после СВО — кто-то начал масштабироваться, увеличивать складские площади. Изменились логистические цепочки. Конечно, в этих условиях увеличение скорости работы склада и предотвращение ошибок при отгрузках продукции имеет колоссальное значение.

Еще один важный тренд — импортозамещение программного обеспечения. На WMS-системы российских разработчиков стали обращать особое внимание после ухода с отечественного рынка зарубежных вендоров, когда поддержка привычных решений стала невозможна. Компании стараются выбрать системы, которые смогут быстро запустить с необходимым в моменте ограниченным функционалом, а затем постепенно его расширять. В частности, пользуются спросом решения на базе 1С.

Увеличились темпы страхования

С усложнением логистических цепочек риски компаний возросли. Единственный инструмент, который позволяет защитить груз, а также склады и находящуюся там продукцию, — страхование, поэтому спрос на оформление полисов вырос.

«АМТ Страхование» предоставляет весь комплекс страховых услуг для логистических компаний. Как отметила Ольга Гилева, сейчас наиболее востребованными стали продукты по страхованию товарно-материальных ценностей на складах — они позволяют получить компенсацию ущерба не только в случае пожара, но и если товар по ошибке был отправлен не тому получателю.

Как и все участники рынка, мы стараемся отвечать на новые вызовы. Например, в этом году совместно с федеральным почтовым оператором запустили новый продукт — страхование почтовых отправлений для юридических лиц. Данный продукт позволяет предоставить страховую защиту на всем маршруте следования отправлений, — рассказала Ольга Гилева. — Сейчас страховые компании предлагают покрытие только до границы РФ, а за ее пределами собственник груза должен обеспечивать сохранность продукции своими силами. Мы предложили рынку полное покрытие: как на территории РФ, так и в других странах, в том числе в далекой Латинской Америке.

Она также отметила, что в настоящий момент страхование развивается не только с точки зрения компенсационных выплат. При возникновении страхового случая клиенты могут получить и юридическую помощь. Актуальность таких продуктов может вырасти в ближайшие годы.

В завершение дискуссии участники круглого стола сошлись в том, что текущие тренды на рынке логистических услуг не потеряют свою актуальность. Очевидно, что спрос на аренду складских объектов будет расти, продолжат расти цены и арендные ставки. Драйверами роста рынка могут стать развитие транспортной инфраструктуры (в том числе продолжение строительства ЕКАД), а также программа промышленной ипотеки в части складской недвижимости, которая позволила бы нивелировать негативный эффект от закрытия льготных банковских программ для этого сегмента.

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ООО «УГПХ», ООО «ДжиТи Лоджистикс», ИП Новорок Б.В., ООО «АМТ Страхование»