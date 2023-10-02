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Умный домофон и передача сведений УК. «Ростелеком» презентует систему управления домом

Умный домофон и передача сведений УК. «Ростелеком» презентует систему управления домом
Иллюстрация: ПАО «Ростелеком»

На выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представят облачную платформу для управления многоквартирным домом. Продукт создан в РФ на основе взаимодействия с тысячами клиентов.

#НОВОСТИ

Компания «Ростелеком» представит на выставке 100+ TechnoBuild облачную платформу для управления многоквартирным домом (МГК) «Ключ». Международный строительный форум пройдет в Екатеринбурге с 3 по 6 октября и соберет более 400 управляющих компаний и застройщиков.

«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для безопасности и управления МГК. Среди популярных продуктов — умный домофон и видеонаблюдение в подъездах. В сервис также входят умные шлагбаумы, система контроля удаленного доступа и приборы учета с автоматической передачей показаний. Оператор продемонстрирует решения на собственном стенде на выставке 100+ TechnoBuild.

Елена Салогубова, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

Наша компания на постоянной основе разрабатывает и предлагает современные и удобные онлайн-сервисы, которые помогают сделать жизнь семьей комфортнее и безопаснее. Важно, что цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — это на 100% российский ИТ-продукт, созданный внутри компании с учетом нашего опыта взаимодействия с большим количеством клиентов по всей стране. В России решениями «Ключа» воспользовались уже несколько тысяч управляющих компаний. Платформа очень актуальна, ведь цифровизация многоквартирных домов набирает темпы и становится одним из важнейших показателей конкурентоспособности жилья.

Передовые цифровые сервисы, которые будут представлены на выставке, управляются через мобильное приложение «Ростелеком. Ключ». Умный домофон позволяет жильцам дистанционно видеть, кто пришел, и открывать входную дверь. При этом устройство может выполнять свои функции даже при отсутствии интернета на подъездной панели или смартфона у пользователя. Сервис «Умный шлагбаум» распознает номер автомобиля жильца и поднимается автоматически, также пропускает спецтранспорт. Умные счетчики самостоятельно передают данные о расходовании воды, тепла и электроэнергии в управляющую компанию, выявляют перерасход ресурсов и позволяют предотвратить их неправомерное потребление. Подъездное и дворовое видеонаблюдение, также входящее в экосистему «Ростелеком. Ключ», позволяет отслеживать обстановку во дворе, на лестничной площадке и в лифтах.

Получить подробную информацию о сервисах платформы можно на официальном сайте «Ростелеком. Ключ» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Реклама. ПАО «Ростелеком»

Автор: Александра Клименко
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