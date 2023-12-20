Профессионализм по венам: взгляд на эстетику в хирургии недооценен и до конца не понят

Вдохновиться инновационным сегментом медицины, открыть собственную клинику в 30 лет, добиться успеха в лечении вен и признания в России: история уральского сосудистого хирурга Егора Бабкина.

Сегодня у медицинского центра «Венозная Эстетическая Хирургия» филиалы в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске и Москве, а его главный врач и основатель Егор Бабкин рассказал DK.RU о том, как все начиналось и кто до сих пор побеждает в душе — врач или предприниматель.

Как к молодому практикующему хирургу областной больницы пришло осознание, что пора открывать свое дело, создавать клинику?

— Если отмотать 12–13 лет назад, то можно смело сказать, что мы были в числе первых, кто внедрял и развивал лечение вен с применением новых технологий как в нашем регионе, так и в России в целом. Это сегодня направление активно развивается, становится «модным», открываются новые клиники флебологии. На тот момент, да и сегодня, во многих больницах стандарт лечения варикозной болезни — это достаточно травматичная операция с разрезами и серьезным наркозом.

Мы же произвели настоящую революцию, внедрив массово в рутинную практику лазерные методы лечения «без разреза» и наркоза. В начале своего пути мы не думали о коммерческой составляющей и дальнейших перспективах. Мы просто горели своей работой, нам нравилось изящество лечения вен и технологии, которые возможно привнести в данное направление.

И это стало главным стимулом: вывести лечение вен на новый уровень, собрать все лучшее, что есть в мире, в одном месте и добавить традиции и подход российской хирургической школы. Захотелось вдохнуть что-то новое: создать красивую клинику, качественную, с хорошим оборудованием, но, самое главное, собрать ведущих специалистов региона.

Получилось заразить идеей и объединить классных специалистов?

— Да. Все врачи нашей клиники — сердечно-сосудистые хирурги с большим стажем работы и опытом. Все прошли школу классической хирургии сосудов на базе крупных региональных центров. В составе клиники — три кандидата наук и врачи высшей категории.

Само название «Венозная Эстетическая Хирургия» говорит о нашей направленности в двух векторах. Первый — это минимальная инвазивность даже сложнейших операций. Второй — это полноценное лечение патологии кровообращения.

К нам обращаются пациенты с тяжелыми «запущенными» формами заболеваний вен, с тромбозами, трофическими изменениями и язвами, когда значительно снижено качество жизни, есть огромные варикозные вены, отеки, изменения кожи, риск осложнений и человек страдает, ему реально нужна помощь.

Мы занимаемся серьезной клинической работой. Но при этом нам удалось совместить лечение нарушенного кровообращения с эстетической реконструкцией так, что даже после лечения запущенного варикоза не останется и следа, как будто у человека всегда была здоровая и красивая нога. А после операции пациент встает и сразу идет на прогулку, без ограничений и потери трудоспособности, без стресса, разрезов и швов. Считаю, что взгляд на эстетику в хирургии недооценен и до конца не понят. Эстетика в виде щадящего и аккуратного подхода — это и есть компонент лечения.

Нет ничего красивее, чем здоровье

Если говорить о государственных учреждениях здравоохранения, то там в большинстве своем используется «классический» подход к лечению: это госпитализация, общая или спинальная анестезия, разрезы, гематомы и удаление вен зондом, грубым способом. При этом зачастую не решается проблема периферических вен. Отсюда и убеждение, что заболевание вернется. Но самое главное — лечение вен не должно проводиться «между делом», по остаточному принципу. На первый план должен выходить индивидуальный подход к проблеме каждого пациента.

В чем особенность вашего подхода к лечению?

— Начинается все с консультации, которая, убежден, должна длиться минимум час. Основная задача, на которую мы тратим много усилий и времени, — вникнуть не только во внешнее поражение вен, но и в клиническое состояние, благодаря в том числе ультразвуковому исследованию. Все наши клиники устроены по принципу модульного зонирования, каждая рабочая зона оснащена современным оборудованием, в частности ультразвуковым сканером и так называемой системой сканирования вен в реальном времени прямо через кожу — веновизором. Он лишь недавно стал появляться на рынке в единичных клиниках, мы же с ним работаем рутинно уже более 10 лет. Несмотря на то что оборудование не только дорогое, но и очень сложное в плане поставки, завозим его с трудностями, вовлекая несколько стран и границ.

Если же говорить о самом подходе к лечению, то это всегда гибрид разных методов. И каждая манипуляция проводится под контролем систем визуализации. Таким образом, мы не упускаем ни единого шанса купировать болезнь. Современная флебология, особенно в разделе устранения мелких вен, по своей тонкости и разнообразию способов принятия решений схожа с шахматами — интеллектуальная работа с прогнозом на два шага вперед.

По моему мнению, она не менее сложна, чем пластика артериальных сосудов или микрохирургия. Убежден в одном: неважно, чем ты занимаешься, важно, как ты этим занимаешься.

Подход на уровне искусства

Можно много говорить об оборудовании, которого нигде больше нет, о технологиях, которые использует клиника. Но все же главное достижение основателей — врачи. Это и есть основной капитал клиники.

Давайте поговорим о неудобном: бизнес и медицина, деньги и здоровье. Где эта грань, переступить которую врач не может?

— Первое, что хочется отметить, на этапе своего развития мы много лет работали за очень скромные зарплаты. Просто потому что занимались любимым делом. И мы продолжим им заниматься на любых условиях. Теперь о вашем вопросе. Много лет я думал о том, что должен почувствовать пациент на приеме у врача. Мысли разные: и профессионализм, и безопасность, и человеческую симпатию. Но самое главное, что человек должен почувствовать, — это правду. Во всем: и в компетенциях, и в человеческом общении. И если этой правды нет, то это сразу чувствуется. Вас не порекомендуют как врача и не придут на повторный прием и лечение. Правдивый честный подход формирует имидж.

Я бы разделил медицину в России на три составляющих: государственная, частная и честная частная. И если клиника навязывает услуги, нанимает неквалифицированных специалистов и делает то, что не нужно на самом деле, то это не долгосрочный подход. В моменте они, конечно, заработают. Каждый из нас без раздумий сможет как минимум одну такую клинику назвать. Мы же работаем на репутацию, на имя — как клиники, так и отдельного хирурга, формируя индивидуальный бренд врача. Мы даже экспериментировали с разными маркетинговыми подходами, но каждый раз убеждаемся, что «сарафан» — это основной работающий метод продвижения. И к нам больше приходят именно по личным рекомендациям и опыту.

Если говорить про деньги, то есть одна особенность, когда клинику открывает не предприниматель, а врач. В наших клиниках никогда не будет процветания чистого бизнес-подхода, дешевых расходников и обесценивания труда врачей.

Мы фанаты своего дела, и вместо того, чтобы повышать рентабельность, мы каждый день выбираем самое современное оборудование, новые технологии, качественные расходные материалы и привносим лучший мировой опыт в работу. Для пациентов и врачей это звучит отлично. Но с точки зрения бизнеса эта идея не так хороша на самом деле. Потому что рентабельность у нас невысокая.

«За» медицину в ущерб бизнесу

А возможен ли симбиоз государственной медицины и частной? И насколько хороша эта идея, если смотреть конкретно на флебологию?

— Если говорить о нашем опыте, то мы приняли около 50 тыс. пациентов и провели более 15 тыс. операций. Уникальный опыт и высокий показатель. Для сравнения, в некоторых областных центрах могут делать операций в 10 раз меньше, чем один наш филиал. При этом мы достигли минимальных случаев повторения проблемы, давая долгосрочный результат.

Этот опыт, накопленный годами, определенно заслуживает внимания. И мы готовы этим опытом делиться, рассказывать и показывать, если будет такой запрос. Мы абсолютно открыты и будем рады сотрудничеству. Потому что все мы делаем одно большое, а главное, правильное дело: помогаем людям.

Вы часто упоминаете мировой опыт. Можете подробнее рассказать о нем? Есть ли отличия от российского подхода?

— Конечно. Посетив много стран и медицинских центров в Америке и Евразии, принимая много пациентов из-за рубежа, я пришел к осознанию того, что в нашей клинике мы оказываем услуги на более профессиональном уровне. То есть сейчас в отношении лечения вен пациент может получить более качественную помощь, чем на западе. И все благодаря более человечному, индивидуальному подходу.

Мы по крупицам собрали лучшее в мировом опыте и внедрили это в работу «Венозной Эстетической Хирургии». Все самые крутые технологии собраны в одном месте: лучшее лазерное оборудование и расходные материалы, системы визуализации и безопасности, но главное преимущество — это наши врачи. Вопреки распространенному убеждению, мы видим явление медицинского туризма в нашу клинику, в особенности в московском филиале. И никак не наоборот.

Такую медицину мы бы хотели видеть повсеместно: более качественную и персонифицированную. Надо работать комплексно. В «Венозной Эстетической Хирургии» можно получить помощь с тяжелой трофической язвой и сделать суперэстетику, например, коррекцию мелких сосудов на ногах и лице. То есть мы обладаем полным спектром возможностей.

Медицина будущего с индивидуальным подходом

А что дальше? Какие планы?

— В будущем хотелось бы больше взаимодействовать с государственной медициной и системой страхования. Нам есть что рассказать и чем поделиться для взаимного улучшения работы и в конечном итоге для блага пациента. Хотелось бы больше работать с системой ОМС. Мы и сейчас уже работаем, но хотелось бы помогать большему количеству людей.

Подчеркну, что мы самодостаточный проект и ОМС дает нам лишь определенное масштабирование, при этом не имеет большой коммерческой значимости. Прежде всего, хотелось бы помогать большему количеству людей, задействуя те слои населения, которые просто не могут позволить себе медицинскую помощь в частном порядке.

Наша миссия и цель такая: мы врачи, мы хотим помогать людям. К сожалению, пока мы это делаем в основном на коммерческой основе. Но тут не от нас зависит, а от того, какой объем случаев лечения нам выделит регулятор.

К нам приезжают пациенты со всей страны, более половины случаев лечения — из других городов, поэтому со временем планируем осваивать новые регионы. Сейчас «Венозная Эстетическая Хирургия» работает в четырех городах: Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск и Москва. Есть планы, например, открыть клинику в Тюмени и Санкт-Петербурге. Но мы делаем ставку, прежде всего, на профессиональную подготовку кадров, и складывается так, что высокая планка качества немного останавливает нас в развитии. Мы не можем допустить к работе врача с невысоким уровнем мастерства, как часто делают другие клиники.

Сейчас основное внимание уделяем системе подготовки врачей: это длительный и комплексный процесс. И конечно, сами не перестаем развиваться.

Врачи — это те люди, которые всю жизнь учатся, никогда не останавливаются на достигнутом результате и постоянно совершенствуют свое мастерство и технологии. И мы не исключение, а прямое тому доказательство.

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