Клиенты уральской сети мебельных магазинов смогут быстрее оформлять онлайн-заказы

Услуга «Мобильный ID» позволила им регистрироваться на сайте по номеру мобильного телефона. А магазину теперь не нужно обрабатывать и хранить защищенные законом персональные данные.

Одна из крупных оптово-розничных сетей по продаже мебели, штаб-квартира которой находится в Екатеринбурге, облегчила клиентам процесс аутентификации и верификации на сайте. Подлинность клиентов будут проверять с помощью технологии MobileID — c ее внедрением пропала необходимость тратить время на заполнение форм. Теперь для авторизации на сайте и отслеживания заказов достаточно ввести свой номер телефона.

Решение реализовала цифровая экосистема МТС. Компания будет проводить аутентификацию пользователей с согласия абонента, сверяя его данные с теми, что были предоставлены при заключении договора об оказании услуг мобильной связи. Опция будет доступна абонентам всех мобильных операторов.

Продавец тоже получил весомые преимущества от внедрения решения.

«Мобильный ID» МТС является заслоном от мошенничества для обеих сторон соглашения. Клиенты виртуальных торговых площадок, социальных сетей, сайтов знакомств, владельцы электронных кошельков, подключенных к этому сервису, защищены от кражи своих аккаунтов. Владельцам онлайн-площадок такой инструмент, как «Мобильный ID» упрощает процесс аутентификации своих клиентов. И, что особенно ценно, — избавляет их от обязанностей обработки и хранения, защищенных законом, персональных данных. Именно этот аргумент становится решающим для небольших по федеральным меркам, но активно развивающих своё присутствие в интернете региональных торговых компаний, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

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