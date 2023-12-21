Михаил Хардиков станет новым генеральным директором En+ Group Дерипаски

Совет директоров компании EN+ Group решил прекратить полномочия генерального директора Владимира Кирюхина досрочно и назначить на эту должность операционного директора Михаила Хардикова.

Как отмечается в сообщении компании, Хардиков будет занимать пост генерального директора 3 года — до 31 декабря 2026 года.

После пяти лет на посту генерального директора компании, Кирюхин уходит на пенсию. Под его руководством EN+ Group стала ведущим мировым производителем низкоуглеродного алюминия и крупнейшей независимой гидроэнергетической компанией в мире, отметил председатель совета директоров Кристофер Бернем.

Председатель совета директоров также поздравил Хардикова с его назначением, отметив его глубокие и всесторонние знания о компании, полученные во время работы на различных должностях.

Хардиков приступил к работе в Евросибэнерго (входит в EN+) в 2010 году и прошел путь от директора по связям с инвесторами до операционного директора группы. Он занимал ключевые должности, включая финансового директора и генерального директора Евросибэнерго. В 2019 году он стал заместителем генерального директора и финансовым директором EN+. Весной этого года ему было доверено руководство операционными вопросами группы.

EN+ — владелец контрольного пакета в РУСАЛе и энергоактивов, объединенных в Евросибэнерго. Компания не имеет контролирующего акционера, а ее основатель Олег Дерипаска сократил свою долю до 44,95% в рамках плана по выводу из-под санкций США. Квазиказначейский пакет составляет 21,4%, а Glencore владеет 10,55% акций. Приблизительно 9,5% акций EN+ находятся в свободном обращении.