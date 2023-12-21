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Охта Групп выплатит Владимиру Свиньину почти 100 млн рублей

Охта Групп выплатит Владимиру Свиньину почти 100 млн рублей
Иллюстрация: BaltPhoto

Владельцы застройщика Охта Групп успешно определили размер дивидендов. Общая сумма в 300 миллионов рублей будет выплачена совладельцам строительного холдинга.

#НОВОСТИ

Учредители компании приняли решение о распределении чистой прибыли за 9 месяцев 2023 года. Дивиденды будут выплачены с учетом доли владения активами. Владимир Свиньин, владеющий 31% компании, получит самую большую сумму в размере 92,4 млн рублей. Анатолий Полянский получает 75 миллионов рублей, его доля в компании оценивается в  25%. Бывшему запреду правления девелопера Дмитрию Киселеву достанется самая маленькая выплата в 41 млн рублей. После последовательного сокращения участия Киселева в компании в течение 2023 года, его доля составляет около 14%. Михаил Ривлин, который частично консилидировал долю Киселева, может расчитывать на получение 46,5 млн рублей 

За последний отчетный период чистая прибыль ООО «Охта Групп» по РСБУ увеличилась на 89% и составила 143,6 миллиона рублей. Рост год к году также показала и выручка компании, которая достигла 62 млн рублей. 

Согласно отчету БФО, компания «Охта Групп» завершила 2022 год с выручкой от основной деятельности в размере 41,4 миллиона рублей (суммарный же показатель достиг 614 млн рублей) и чистой прибылью в размере 178,1 миллиона рублей. Кроме того, в третьем квартале были заключены сделки на сумму около 3,5 миллиарда рублей. Также компания получила «позитивный» кредитный рейтинг.

Автор: Дарья Кускова
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