Охта Групп выплатит Владимиру Свиньину почти 100 млн рублей

Владельцы застройщика Охта Групп успешно определили размер дивидендов. Общая сумма в 300 миллионов рублей будет выплачена совладельцам строительного холдинга.

Учредители компании приняли решение о распределении чистой прибыли за 9 месяцев 2023 года. Дивиденды будут выплачены с учетом доли владения активами. Владимир Свиньин, владеющий 31% компании, получит самую большую сумму в размере 92,4 млн рублей. Анатолий Полянский получает 75 миллионов рублей, его доля в компании оценивается в 25%. Бывшему запреду правления девелопера Дмитрию Киселеву достанется самая маленькая выплата в 41 млн рублей. После последовательного сокращения участия Киселева в компании в течение 2023 года, его доля составляет около 14%. Михаил Ривлин, который частично консилидировал долю Киселева, может расчитывать на получение 46,5 млн рублей

За последний отчетный период чистая прибыль ООО «Охта Групп» по РСБУ увеличилась на 89% и составила 143,6 миллиона рублей. Рост год к году также показала и выручка компании, которая достигла 62 млн рублей.

Согласно отчету БФО, компания «Охта Групп» завершила 2022 год с выручкой от основной деятельности в размере 41,4 миллиона рублей (суммарный же показатель достиг 614 млн рублей) и чистой прибылью в размере 178,1 миллиона рублей. Кроме того, в третьем квартале были заключены сделки на сумму около 3,5 миллиарда рублей. Также компания получила «позитивный» кредитный рейтинг.