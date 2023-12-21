Елена Васильева сохранила контроль на «Петербургском нефтяном терминале»

В Петербурге завершился ключевой процесс в конфликте за «Петербургский нефтяной терминал». Суд подтвердил законность прошлогодней смены акционеров, когда 50% акций получила Елена Васильева.

Петербургский арбитраж поставил точку в споре кипрского офшора Tujunga, предположительно связанного Михаилом, Евгением и Полиной Скигиными, с российскими акционерами «Петербургского нефтяного терминала». По решению суда, Елена Васильева, получившая в прошлом году 50% акций компании от супруга в подарок, признана законной владелицей актива. Суд также не нашел оснований сомневаться в легитимности Васильевой на посту главы совета директоров крупнейшего стивидора Большого порта Санкт-Петербург.

Напомним, что корпоративный конфликт за ПНТ начал разгораться весной этого года. В судах офшор Tujunga, предположительно связанный с Михаилом и Евгением Скигиными, пытался оспорить передачи 50% акций терминала от известного петербургского предпринимателя Сергея Васильева его супруге Елене. В судах Tujunga настаивала, что считает изменение собственников сделкой по продаже половины компании и имеет права на якобы проданных пакет. Однако суд, изучив документы по сделкам с акциями терминала, оснований для удовлетворения этих требований не нашел.

Ранее на абсурдность требований иностранной компании, связанной со Скигиными, в интервью «Деловому Петербургу» указывала сама Елена Васильева. По ее словам, многочисленные иски призваны лишь затормозить интенсивное развитие «Петербургского нефтяного терминала».

Добавим, что ПТН является крупнейшим стивидором в Большом порту Санкт-Петербург. Согласно стратегии развития компании к 2025 году терминал должен завершить первый этап модернизации собственной инфраструктуры. Инвестиции в строительство новой эстакады и расширение резервуарного парка оцениваются в 5 млрд рублей. В месяц ПНТ принимает до 1,1 млн тонн грузов.