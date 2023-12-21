Анатолий Черников: «Мы всегда готовы к конструктивному диалогу»

В 2023 году петербургская компания «Могилёвлифт» отпраздновала свое совершеннолетие — 18 лет. За прошедшее время в отрасли многое изменилось. Однако главные перемены выпали на последние пару лет.

О работе компании рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Черников.

Анатолий, какова география вашей работы?

— Наш путь начался в 2005 году, и по настоящее время организация является официальным дилером с эксклюзивными правами на реализацию оборудования на территории РФ, о чем соответствуют поставки за предыдущий год в такие города, как Москва, Печоры (Республика Коми), Сыктывкар, Архангельск и Красноярск. Участие компании в программе по замене лифтового оборудования, которую курирует НКО «Фонд капитального ремонта», позволило запустить в эксплуатацию большое количество лифтов в жилых домах Санкт-Петербурга и не только. Однако приоритетная география нашей деятельности — это красивая и богатая своей историей Северная Венеция — город Санкт-Петербург.

Ваша компания занимается монтажом лифтов не только в жилых домах, но и на крупных промышленных объектах. Вы сами как позиционируете свою работу?

— Компания взаимодействует со всеми сферами деятельности, благодаря возможности поставлять лифтовое оборудование по нестандартным требованиям и техническим характеристикам. Мы готовы обсуждать любые проекты, и не важно, гражданский или промышленный это объект.

В этом году вы продлили лицензию на право проводить монтаж оборудования на АЭС. Для чего вам это потребовалось и будут ли контракты?

— Наличие лицензии дает не только возможность участвовать в конкурсных процедурах и получить контракты на объектах ядерной энергетики, но и подтверждает соответствующую квалификацию компании и ее сотрудников. Помимо возможности — это еще и ответственность. Регламент выполнения работ на объектах атомной отрасли кардинально отличается от всех других направлений. Персонал допускают к работам только после проверки знаний правил, норм, инструкций, действующих в атомной энергетике. Выездная инспекция проводит оценку наличия у компании всех необходимых условий для осуществления работ с соблюдением требований нормативных документов. В общем, все серьезно. Наша компания уже долгое время ведет работу с научными институтами, занимающимися проектированием атомных станций.

Генеральный директор компании «Могилёвлифт». Фото предоставлено ООО «Икс Йера».

Уход западных компаний как-то сказался на отрасли? Может быть, выросли цены или образовался дефицит лифтов? Интересно знать, как видится ситуация изнутри, скажем так.

— Главным образом, уход иностранных производителей открыл новые возможности для всей лифтовой отрасли. Хотя в определенной степени ввел в ступор некоторый сегмент строительного рынка. Сейчас отечественные и союзные предприятия нарастили объем производства, усилились в разработке лифтового оборудования. Хотя в сегменте скоростных лифтов — более 2 м/с — особо работы не ведутся, с моей точки зрения. Что касается стоимости, то, конечно же, она изменилась, но не из-за ухода игроков с рынка, а скорее, из-за курсовой разницы, роста з/п, стоимости кредитов и других экономических составляющих.

Если сравнивать российские, белорусские и зарубежные лифты — есть разница у моделей? Я слышал, что в жилых комплексах повышенной комфортности не особо приветствуют «союзных» производителей. С чем это связано? Компания сталкивалась с «лифтовой дискриминацией»?

— Тут, я считаю, не дискриминация, а стереотипы. Именно они мешают застройщикам взглянуть на оборудование белорусского производства по-новому. Наша компания уже второй год ведет работы на объектах, где до этого монтировались лифты немецкой компании. С моей точки зрения, два года — это уже показатель и осознанный выбор заказчика и по отделочным материалам, кстати, поставленные лифты превзошли ожидания заказчика при стоимости ниже, чем было до этого.

Наше интервью выходит в конце года, и как принято — надо подводить итоги. Что вам запомнилось и удивило в этом году?

— Удивила выставка Russian Elevator Week. Она продемонстрировала огромный производственный потенциал как России, так и дружественных стран. Среди важных событий для компаний — это получение лицензии для работы на объектах АЭС. С большим удовольствием посетил слет дилеров завода «Могилёвлифтмаш». Всегда полезно общаться с коллегами и обмениваться информацией вживую. А еще в этом году флаг компании был водружен на гору Олимбос. Сотрудник нашей компании в составе группы альпинистов совершил восхождение на высочайшую вершину острова Кипр и установил наш фирменный флаг.

Записала Елизавета Лейпяс