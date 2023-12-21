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Владельцы облигаций АФК «Система» пожаловались в ЦБ

Владельцы облигаций АФК «Система» пожаловались в ЦБ
Иллюстрация: BaltPhoto

Владельцы облигаций «дочек» АФК «Система» обратились в Банк России. Помощи регулятора они просят из-за недостатка информации о деятельности компании.

#НОВОСТИ

Как сообщают «Ведомости», 14 ноября Ассоциация владельцев облигаций подала жалобу на «МТС Банк» в Центральный Банк. Не много позже, 15 декабря, инвесторы также выразили свое недовольство в отношении «Бизнес-недвижимости». Это одна из крупнейших компаний, владеющих коммерческой недвижимостью в Москве, и 76% ее акций принадлежат аффилированной компании АФК «Система».

«Бизнес-недвижимость» неоднократно публиковала уведомления о собственной реорганизации. Тем не менее, компания не предупреждала инвесторов о возможности досрочного погашения облигаций в случае такого изменения.

В соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса РФ, инвесторы вправе обратиться в суд с требованием о досрочном погашении облигаций. Алексей Афонин, председатель АВО, указал на такие нарушения в своем письме, которое было адресовано Екатерине Абашеевой, директору Департамента корпоративных отношений ЦБ РФ.

Автор: Дарья Кускова
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