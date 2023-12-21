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«Индекс Оливье» в Петербурге увеличился на 5,4%

«Индекс Оливье» в Петербурге увеличился на 5,4%
Иллюстрация: pxhere

В Санкт-Петербурге «Индекс Оливье» за прошедший год увеличился на 5,4% до 542 рублей. Средняя цена салата по всей России составляет 509 рублей.

#НОВОСТИ

В преддверии праздников, Санкт-Петербург столкнулся с ростом цен на ингредиенты для новогоднего салата. Цены на продукты увеличились на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Эксперты предполагают, что стоимость новогоднего стола увеличится не только из-за роста цен, но и из-за более высоких требований потребителей к качеству продуктов.

Эксперты Московской торгово-промышленной палаты, используя данные Росстата, рассчитали стоимость приготовления салата «Оливье», сообщает «Деловой Петербург».

Среди ингредиентов существенно выросли в цене столовые яйца, увеличившись на 22% в Петербурге и более чем на 40% по всей России. Вареная колбаса занимает вторую строчку в этом рейтинге с ценой в 167 рублей за 300 грамм. Маринованные огурцы и горошек также не остались в стороне, достигнув стоимости в 99 рублей.

Цены на морковь и лук выросли на 23% и 12% соответственно, в то время как стоимость картофеля упала на 12% в Санкт-Петербурге и на 10% во всей России. Между тем, цены на майонез не изменились. 

Стоимость салата «Оливье» в Санкт-Петербурге в прошлом году составила 515 рублей, превысив среднероссийский уровень. Сегодня эта цифра увеличилась до 542 рублей, что также выше средней стоимости по стране в 509 рублей.

Автор: Дарья Кускова
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