«Эталон» поселится рядом с ТЦ «Парк Хаус»

Региональный застройщик «Рамо-М» продает активы, которые получил от инвестиционной группы Atrium European Real Estate, передают «Ведомости».

Девелопер «Эталон» покупает данный участок площадью почти 30 га рядом с петербургским торговым центром «Парк хаус». С большой вероятностью на этой территории будет построен жилой комплекс общей площадью 250 000 кв.м.

В будущем «Эталон» не исключает возможности приобретения торгового центра «Парк Хаус» с целью построить ещё один жилой комплекс после завершения работ на текущем объекте.

Также стало известно, что «Эталон» получила разрешение от ФАС на покупку компании «Бугры1», владеющей участком площадью 29 гектаров на Северном проспекте Культуры в Санкт Петербурге.

Компания «Бугры1», подконтрольная АО «Рамо-Парк» И связанная с краснодарским девелопером «Рамо-М» из холдинга Romex Group, стала владельцем российских активов Atrium European Real Estate. В 2022 году AERE продала российские активы, включая семь торговых центров «Парк Хаус» в разных городах страны и земельный участок в Санкт-Петербурге.