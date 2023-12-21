Миллиардера Ебралидзе отпустили из-под стражи в зале суда

Суд отклонил иск конкурсного кредитора банка «Санкт-Петербург» о возмещении убытков в размере 4,5 млрд рублей, связанных с банкротством компании «Талион». Кроме того, Ебрализде отпустили на свободу.

Иск был против ООО «СТОД», Александра Ебралидзе, Татьяны Голубевой и Якова Барского. Об этом сообщает АБН.

Банк «Санкт-Петербург» объявил компанию «Талион» несостоятельной в сентябре прошлого года. «Талион» является частью группы компаний под руководством Александра Ебралидзе, который занимается деревопереработкой и управлением роскошным отелем на Невском проспекте.

Дело Ебралидзе было возбуждено ещё 2016 году, когда его подозревали в краже денежных средств. В ноябре 2019 года уголовное дело было передано в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В 2021 году миллиардера арестовали за организацию растраты.

Богатый предприниматель обвиняется в краже 5 миллионов евро из Констанс-Банка. В преступной схеме также участвовал Эльдар Дыгов. Четыре из пяти эпизодов дела были закрыты в марте 2023 года из-за истечения сроков давности

«Талион» накопила задолженность около 44,4 миллиарда рублей перед различными кредиторами, из которых 309 миллионов рублей приходились только на пени. Оценочная стоимость имущества Александра Ебралидзе составляла 6,9 миллиарда рублей.