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Ленполиграфмаш распродает недвижимость

Ленполиграфмаш распродает недвижимость
Иллюстрация: BaltPhoto

Ленполиграфмаш намерен избавиться от собственного участка на Оптовиков, 22Б. По этому адресу у предприятия находилась производственная площадка и складские помещения.

#НОВОСТИ

Решение о продаже поддержал совет директоров единогласно. По информации SPB.DK.RU, покупателем актива станет компания ООО «ЛПМ-Инвест». Согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит общество Ольге Дороховой. Она же владеет и несколькими другими компаниями, связанными с брендом «Ленполиграфмаш». К примеру, Дорохова контролирует ООО «ЛПМ-Сервис», зарегистрированное по основному адресу предприятия — на набережной Карповки.  Большинство активов Дороховой специализируются либо на металлообработке, либо на управлении недвижимостью. 

Стоимость продажи имущественного комплекса на Оптовиков, как предполагается, составит около 300 млн рублей. Самый дорогой лот, вошедший в контур сделки — это земельный участок площадью 13,1 тыс. квадратных метров. Производственный корпус Ленполиграфмаш оценил в 239 млн рублей. Самый дешевый объект — КПП, площадью 21,2 кв. м.. Его стоимость оценивается в 432 тыс. рублей. 

Отметим, что бренд Ленполиграфмаша тесно связан с семьей главы комитета по промышленный политике, инновациям и торговле Кирилла Соловечийка. В частности, его отец Александр Соловейчик долгое время возглавлял совет директоров предприятия. Сам Кирилл Соловейчик руководил ООО «Холдинг Ленполиграфмаш» до 2020 года. 

Добавим, что некогда основная производственная площадка Ленполиграфмаша располагается на Петроградской стороне. В настоящий момент на территории предприятия реализован проект Технопарка Санкт-Петербурга и бизнес-инкубатора «Ингрия»

Ленполиграфмаш перевел основные производственные мощности на площадку на Оптовиков в 2010 году. В локации разместились, к примеру, цеха по деревообработке и литью. Решение о переезде из центральной части Петербурга Кирилл Соловейчик тогда объяснял  тем, что механообрабатывающим предприятия место в более отдаленных от плотной жилой застройки районах. 

Автор: Дарья Кускова
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