Абрамович прикрыл «Новую Голландию» от санкций

Компания «Новая Голландия Девелопмент» скрыла своих собственников. Изменения в ЕГРЮЛ произошли сразу после решения суда ЕС об отказе в снятии санкций с Романа Абрамовича.

Изменения в ЕГРЮЛ ООО «Новая Голландия Девелопмент» датированы 20 декабря. До этого момента актив принадлежит кипрскому офшору «Протониус Инвестментс ЛТД», компания входила в конктур активов группы Millhouse LLC Романа Абрамовича.

При этом «Протониус Инвестментс ЛТД» в России владело и рядом других активов. К примеру, на офшор оформлены «Гольф-клуб Сколково», ООО «Миллхаус», ООО «Заречье-Девелопмент» и другие активы, связанные преимущественно со строительным сектором. Кстати, указанные юрлица также скрыли состав своих собственников в период с 20 по 21 декабря текущего года.

Интересно, что тогда же, 20 декабря, суд ЕС отказался снимать санкции с Романа Абрамовича. Под европейские ограничения Абрамович попал в марте прошлого года. Иск миллиардера рассматривался больше года. Как сообщал РБК, защита Абрамовича настаивала, что санкции против предпринимателя были введены только потому, что он известный российский бизнесмен. Европейский суд же ссылался на роль Абрамовича в компании Evraz, хотя в ней ему принадлежит лишь блокирующий пакет, то есть контролирующим акционером миллиардер не является.

Отметим, что Millhouse LLC получило права на реконструкцию комплекса «Новая Голландия» в 2010 году. В 2020 году часть работ по реставрации корпусов ранее военного острова была перенесена на 2025. В прошлом году компании, связанные с Романом Абрамовичем пытались выкупить здание по соседству с «Новой Голландией», но лот в итоге ушел телеканалу «Кино ТВ». Там планируется создать культурный кластер.