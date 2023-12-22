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Чистая прибыль банка ВТБ по МСФО составила 417,5 млрд рублей

Чистая прибыль банка ВТБ по МСФО составила 417,5 млрд рублей
Иллюстрация: BaltPhoto

Чистая прибыль по МСФО банка ВТБ за 11 месяцев составила 417,5 млрд рублей, следует из заявления финансовой компании под рукодством Андрея Костина.

#НОВОСТИ

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что чистые процентные доходы банка в ноябре достигли почти 65 миллиардов рублей, а чистая процентная маржа составила 2,9 процента. Пьянов пояснил, что уровень увеличения ставок в настоящее время компенсируется ростом портфеля, а также перекладыванием клиентов в более высокодоходные депозитные продукты.

В прошлом месяце чистые комиссионные доходы составили 16,5 миллиарда рублей. В ноябре ВТБ переоценил ряд нефинансовых активов и списал нематериальные активы, что привело к убыткам в размере более 12 миллиардов рублей. По словам Пьянова, финансовое учреждение списало инвестиции в розничный мобильный онлайн-банк, который представлен в телеграме. 

Расходы ВТБ банка в прошлом месяце на резервы составили более 14 миллиардов рублей, административно-управленческие расходы - более 42 миллиардов рублей. В ноябре также наблюдалось сокращение корпоративного кредитного портфеля, который достиг до 2,5 процента. Ипотечный портфель финансового учреждения стал выше на более чем два процента. 

Средства юридических лиц стали выше на 0,5 процента, а физических лиц — на более чем три процента.

 

Автор: Дарья Кускова
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