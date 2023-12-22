Вице-губернатор Кирилл Поляков осмотрел новый транспорт и организовал запуск новогоднего

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков проверил новую пассажирскую технику, которую приобрели ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс».

В ходе осмотра оценили новые функциональные возможности транспортных средств, которые скоро начнут курсировать по улицам города. Системы контроля состояния водителей, подогрев полов и системы предотвращения аварий становятся стандартными для городского общественного транспорта. В беседе с руководителями транспортных предприятий вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что такие интеллектуальные системы разрабатываются отечественными разработчиками и в будущем скорее всего станут обязательными, так как они значительно снижают аварийность на дорогах.

Среди осмотренных транспортных средств были односекционные «умные» трамваи, произведенные АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», двухсекционный трамвай «Довлатов» производства ОА «Уралтрансмаш», электробус Yutong, а также автобусы ЛиАЗ 5292, МАЗ 216 и VOLGABUS 627102 «Пулково экспресс».

Компания КАМАЗ передала Пассажиравтотрансу ключ от нового автобуса, который вскоре протестируют. Автобус работает на газомоторном топливе. Все изменения в транспортной сфере направлены на безопасность и комфорт.

Например, кому-то удобнее добираться до Пулково не через метро «Московская», а через метро «Пр. Ветеранов». Мы учитываем запросы жителей и стремимся повысить их комфорт, — рассказал Кирилл Поляков.

В преддверии праздника по Санкт-Петербургу будут курсировать оформленные новогодней иллюминацией транспортные средства — трамваи, автобусы и троллейбусы. В этом году к празднично украшенной новогодней технике впервые присоединятся большие трехсекционные трамваи.

Дети из ДОЛ «Зарница», подведомственного Горэлектротрансу, дали старт новогоднему транспорту во время осмотра техники. Вице-губернатор временно стал Дедом Морозом и вместе со Снегурочкой раздал подарки детям.