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«Новатэк» планирует бороться с коррупцией по-новому

«Новатэк» планирует бороться с коррупцией по-новому
Иллюстрация: BaltPhoto

«Новатэк» пересмотрел свою антикоррупционную политику. Изменения в корпоративные документы холдинг Леонида Михельсона согласовал на прошедшем заседании совета директор.

#БИЗНЕС

Что именно планируется изменить в антикоррупционной политике «Новатэка» пока не уточняется. Впрочем, известно, что изменения в документации не вызвали нареканий у всех членов совета директоров. 9 топ-менеджеров, присутствовавших на заседании, все единогласно проголосовали за принятие поправок. 

Последняя редакция антикоррупционной политики «Новатэка» датирована 2014 годом. В ней, в частности, было указано, что сотрудники производителя природного газа не могли дарить своим бизнес-партнерам наличность, акции и в целом любые подарки по стоимости превышающие 10 тыс. рублей. Аналогичной суммой ограничили о получение подарок в пользу сотрудников «Новатэка». 

Особое внимание уделялось и возможному конфликту интересов сотрудников. Так, например, служащим «Новатэка» по антикоррупционной политике компании от 2014 года запрещено было заниматься политической деятельностью, в том случае, если это создавало риски для ПАО и предполагало наличие конфликта интересов. 

Отметим, что «Новатэк» в Ленинградской области  владеет комплексом по перевалке газового конденсата в порту Усть-Луга. Один из флагманских проектов «Новатэка» также располагается на территории Северо-Западного федерального округа. Речь идет о строительстве в Мурманской области СПГ-завода. В начале декабря холдинг зарегистрировал новое юрлицо — ООО «Мурманск СПГ», учредителями которого стали дочерние структуры «Новатэка». 

Автор: Дарья Кускова
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