Авиакомпании снизили цены на полеты в новогодние праздники после рекомендации ФАС

Российские авиакомпании уменьшили стоимость на полеты в праздничные дни на 7-39%.

После того, как Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации авиакомпаниям пересмотреть цены, которые были установлены на полеты в новогодние дни, большинство из них уменьшили стоимость на поездки в эконом-классе.

Согласно сообщению ФАС, мониторинг осуществлялся по цене авиабилетов эконом-класса, куда также были включены новогодние праздничные дни по более 330 наиболее популярным маршрутам.

В настоящее время приобрести билеты по сниженной стоимости можно на поездки в южные регионы России, Северный Кавказ и крупные города РФ. Также купить билеты по минимальной цене можно на обратные рейсы.

В середине текущего года ФАС выдала предостережение совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву после заявления об увеличении цен на международные рейсы на 40 процентов. В ведомстве добавили, что такие действия могут привести к повышению стоимости хозяйствующими субъектами, которые работают на рынке продажи билетов на самолеты.

После того, как Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации авиакомпаниям пересмотреть цены, которые были установлены на полеты в новогодние дни, большинство из них уменьшили стоимость на поездки в эконом-классе.

Согласно сообщению ФАС, мониторинг осуществлялся по цене авиабилетов эконом-класса, куда также были включены новогодние праздничные дни по более 330 наиболее популярным маршрутам.

В настоящее время приобрести билеты по сниженной стоимости можно на поездки в южные регионы России, Северный Кавказ и крупные города РФ. Также купить билеты по минимальной цене можно на обратные рейсы.

В середине текущего года ФАС выдала предостережение совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву после заявления об увеличении цен на международные рейсы на 40 процентов. В ведомстве добавили, что такие действия могут привести к повышению стоимости хозяйствующими субъектами, которые работают на рынке продажи билетов на самолеты.