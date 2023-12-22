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Авиакомпании снизили цены на полеты в новогодние праздники после рекомендации ФАС

Авиакомпании снизили цены на полеты в новогодние праздники после рекомендации ФАС
Иллюстрация: BaltPhoto

Российские авиакомпании уменьшили стоимость на полеты в праздничные дни на 7-39%.

#НОВОСТИ

После того, как Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации авиакомпаниям пересмотреть цены, которые были установлены на полеты в новогодние дни, большинство из них уменьшили стоимость на поездки в эконом-классе. 

Согласно сообщению ФАС, мониторинг осуществлялся по цене авиабилетов эконом-класса, куда также были включены новогодние праздничные дни по более 330 наиболее популярным маршрутам.

В настоящее время приобрести билеты по сниженной стоимости можно на поездки в южные регионы России, Северный Кавказ и крупные города РФ. Также купить билеты по минимальной цене можно на обратные рейсы.

В середине текущего года ФАС выдала предостережение совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву после заявления об увеличении цен на международные рейсы на 40 процентов. В ведомстве добавили, что такие действия могут привести к повышению стоимости хозяйствующими субъектами, которые работают на рынке продажи билетов на самолеты.

После того, как Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации авиакомпаниям пересмотреть цены, которые были установлены на полеты в новогодние дни, большинство из них уменьшили стоимость на поездки в эконом-классе. 

 

Согласно сообщению ФАС, мониторинг осуществлялся по цене авиабилетов эконом-класса, куда также были включены новогодние праздничные дни по более 330 наиболее популярным маршрутам.

 

В настоящее время приобрести билеты по сниженной стоимости можно на поездки в южные регионы России, Северный Кавказ и крупные города РФ. Также купить билеты по минимальной цене можно на обратные рейсы.

 

В середине текущего года ФАС выдала предостережение совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву после заявления об увеличении цен на международные рейсы на 40 процентов. В ведомстве добавили, что такие действия могут привести к повышению стоимости хозяйствующими субъектами, которые работают на рынке продажи билетов на самолеты.

Автор: Дарья Кускова
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