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Вновь в числе лучших. Приложение УБРиР в ТОП-10 рейтинга агентства «Markswebb»

Вновь в числе лучших. Приложение УБРиР в ТОП-10 рейтинга агентства «Markswebb»
Иллюстрация: УБРиР

Аналитическое агентство «Markswebb» представило ежегодное исследование Mobile Banking Rank. Эксперты оценивали функционал и удобство приложений на Android 22 крупнейших банков.

#БИЗНЕС

Мобильный банк УБРиР сохранил свои позиции в ТОП-10 в двух системах оценок. В номинации «Лучший цифровой офис» приложение банка заняло 9 место. А в номинации «Ежедневный банкинг» за год УБРиР улучшил позицию и занял 8 место – при том, что за год средний балл лидеров номинации значительно вырос: с 77 до 84 баллов. Агентство отдельно подчеркнуло, что УБРиР демонстрирует один из наиболее широких наборов возможностей по подпискам на счета и их оплате.

Мы гордимся тем, что клиенты УБРиР имеют возможность пользоваться одним из лучших приложений на банковском рынке. В том, что оно по возможностям опережает многих лидеров, я вижу заслугу каждого участника команды мобильного банка и благодарю каждого из них за вклад в общий успех. Сегодня 8 из 10 наших клиентов активно пользуются приложением, для них это приоритетный и комфортный канал управления своими деньгами, — подчеркнул Сергей Жуков, глава департамента розничного бизнеса УБРиР.

Приложение УБРиР уже третий год подряд удерживает лидирующие позиции в исследовании «Markswebb». Наша команда постоянно работает над улучшением клиентского опыта в приложении, добавляя новые функции. В этом году мы дополнили приложение удобным функционалом по подпискам на получение уведомлений о новых счетах и автоматической оплате выставленных счетов, расширили возможности по управлению дебетовой картой. Запустили трансграничные переводы в ряд стран без комиссии, — рассказал Денис Тур, управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР.

В 2023 году доля проникновения мобильного банка в активную базу клиентов превысила 80%. Приложение УБРиР доступно клиентам для установки во всех ключевых маркетах, ссылки на скачивание приложения можно найти на сайте банка.

В рамках Mobile Banking Rank агентство «Markswebb» изучает клиентский опыт, который складывается из полноты и удобства решаемых задач, а также разнообразия возможностей мобильного банка по их решению. Исследование раскрывает тренды рынка, позволяет банкам оценить свое положение на рынке и расставить приоритеты в стратегии развития мобильных приложений.

О БАНКЕ

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023). Центральный банк РФ 8 лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23500 устройств. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 году УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами».
Реклама. ПАО УБРиР. https://www.ubrr.ru/  erid: LjN8JwGug

 

Автор: Мария Смирнова
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