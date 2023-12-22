Вновь в числе лучших. Приложение УБРиР в ТОП-10 рейтинга агентства «Markswebb»

Аналитическое агентство «Markswebb» представило ежегодное исследование Mobile Banking Rank. Эксперты оценивали функционал и удобство приложений на Android 22 крупнейших банков.

Мобильный банк УБРиР сохранил свои позиции в ТОП-10 в двух системах оценок. В номинации «Лучший цифровой офис» приложение банка заняло 9 место. А в номинации «Ежедневный банкинг» за год УБРиР улучшил позицию и занял 8 место – при том, что за год средний балл лидеров номинации значительно вырос: с 77 до 84 баллов. Агентство отдельно подчеркнуло, что УБРиР демонстрирует один из наиболее широких наборов возможностей по подпискам на счета и их оплате.

Мы гордимся тем, что клиенты УБРиР имеют возможность пользоваться одним из лучших приложений на банковском рынке. В том, что оно по возможностям опережает многих лидеров, я вижу заслугу каждого участника команды мобильного банка и благодарю каждого из них за вклад в общий успех. Сегодня 8 из 10 наших клиентов активно пользуются приложением, для них это приоритетный и комфортный канал управления своими деньгами, — подчеркнул Сергей Жуков, глава департамента розничного бизнеса УБРиР.

Приложение УБРиР уже третий год подряд удерживает лидирующие позиции в исследовании «Markswebb». Наша команда постоянно работает над улучшением клиентского опыта в приложении, добавляя новые функции. В этом году мы дополнили приложение удобным функционалом по подпискам на получение уведомлений о новых счетах и автоматической оплате выставленных счетов, расширили возможности по управлению дебетовой картой. Запустили трансграничные переводы в ряд стран без комиссии, — рассказал Денис Тур, управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР.

В 2023 году доля проникновения мобильного банка в активную базу клиентов превысила 80%. Приложение УБРиР доступно клиентам для установки во всех ключевых маркетах, ссылки на скачивание приложения можно найти на сайте банка.

В рамках Mobile Banking Rank агентство «Markswebb» изучает клиентский опыт, который складывается из полноты и удобства решаемых задач, а также разнообразия возможностей мобильного банка по их решению. Исследование раскрывает тренды рынка, позволяет банкам оценить свое положение на рынке и расставить приоритеты в стратегии развития мобильных приложений.