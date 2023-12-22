Cartier облачился в черное в Петербурге

Бутик Cartier на набережной реки Мойки, кажется, готовится полностью свернуть деятельность. Со двери здания пропала надпись о приостановлении работы, а витрины завешены черной пленкой.

Пока опознавательные знаки бренда еще остаются на месте бутика. Однако с фасада бутика уже убрали гербовое обозначение Cartier. Кроме того, на протяжении последних 1,5 лет в витринах еще экспонировались фирменные коробки бренда, сейчас же — все завешано черной пленкой.

При этом интересно, что частично сам бренд еще продолжает продаваться в России. К примеру, урезанный ассортимент представлен на сайте ЦУМа. Впрочем, ювелирных украшений — главной позиции бренда в России на площадке уже не найти.

Cartier поселился на Мойке в 2010 году. На открытие приезжала, к примеру, Деми Мур, а выступление на торжественном открытии организовывал глава Мариинского театра Валерий Гергиев. В марте 2022 года Cartier заявил о приостановке деятельности в России.

Отметим, что в 2015 году владелец бутика Cartier Дмитрий Зарубин был задержан по подозрению в уклонении от уплаты таможенных платежей, а также организации ОПГ. В 2019 году ему озвучили приговор. Зарубину в итоге удалось отбиться от обвинений в создании преступного сообщества — по этому эпизоду он был оправдан. Но за неуплату таможенных площадей суд постановил приговорить Зарубина к девяти годам колонии.