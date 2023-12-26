УБРиР предлагает эквайринг по ставке от 0%

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам-предпринимателям в течение полугода подключить торговый эквайринг и интернет-эквайринг на очень выгодных условиях.

Первые два месяца ставка будет составлять 0%, четыре последующих месяца будет применяться сниженная льготная ставка.

Акция распространяется на следующие категории бизнеса: продовольственные магазины (продукты питания), аптеки (лекарства), пекарни (хлебобулочные изделия) и стоматологии.

Мы посчитали необходимым поддержать в первую очередь те торговые организации, которые занимаются социально значимыми видами бизнеса: пекарни, аптеки, продуктовые магазины и стоматологии. Эквайринг по сниженной ставке позволит им гибко подходить к ценовой политике, что должно стать выгодно и конечному покупателю. Например, у предпринимателей появится еще одна возможность предоставлять скидки на свои товары или услуги, — отметил директор департамента корпоративного бизнеса Альберт Сынгизов.

Кроме того, все участники акции, подключившие торговый или интернет-эквайринг, получат бонус — пакет страхования рисков «Бизнес-карта под защитой» на один год бесплатно.

Акция действует с 1 декабря 2023 г. по 31 марта 2024 г. во всех городах присутствия УБРиР. Условия распространяются как на новых клиентов, так и на действующих клиентов, у которых на момент начала акции нет подключенного торгового эквайринга и интернет-эквайринга.

О банке Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 г. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023). Центральный банк РФ 8 лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23500 устройств. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 году УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами». Реклама. ПАО УБРиР. https://www.ubrr.ru/ erid: LjN8KRaJn

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