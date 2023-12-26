УБРиР предлагает эквайринг по ставке от 0%
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам-предпринимателям в течение полугода подключить торговый эквайринг и интернет-эквайринг на очень выгодных условиях.
Первые два месяца ставка будет составлять 0%, четыре последующих месяца будет применяться сниженная льготная ставка.
Акция распространяется на следующие категории бизнеса: продовольственные магазины (продукты питания), аптеки (лекарства), пекарни (хлебобулочные изделия) и стоматологии.
Мы посчитали необходимым поддержать в первую очередь те торговые организации, которые занимаются социально значимыми видами бизнеса: пекарни, аптеки, продуктовые магазины и стоматологии. Эквайринг по сниженной ставке позволит им гибко подходить к ценовой политике, что должно стать выгодно и конечному покупателю. Например, у предпринимателей появится еще одна возможность предоставлять скидки на свои товары или услуги, — отметил директор департамента корпоративного бизнеса Альберт Сынгизов.
Кроме того, все участники акции, подключившие торговый или интернет-эквайринг, получат бонус — пакет страхования рисков «Бизнес-карта под защитой» на один год бесплатно.
Акция действует с 1 декабря 2023 г. по 31 марта 2024 г. во всех городах присутствия УБРиР. Условия распространяются как на новых клиентов, так и на действующих клиентов, у которых на момент начала акции нет подключенного торгового эквайринга и интернет-эквайринга.
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