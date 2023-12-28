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В метро Екатеринбурга при поддержке Сбербанка начали работать смарт-турникеты

В метро Екатеринбурга при поддержке Сбербанка начали работать смарт-турникеты
Иллюстрация: ПАО Сбербанк

В метро Екатеринбурга начали работать смарт-турникеты нового поколения. Устройства установлены при поддержке Сбербанка в партнерстве с транспортным оператором «И-Сеть» на станции «Площадь 1905 года».

#БИЗНЕС

В четверг, 28 декабря, работу турникетов проверил лично глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Смарт-устройства изготовлены российским производителем «Инфоматика» и выполнены из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла. Они оснащены встроенными считывателями, цветным дисплеем и интеллектуальной светодиодной индикацией.

На всех турникетах теперь доступна оплата проезда банковской картой, картой «Уралочка», транспортной картой или жетоном. Кроме того, оплачивая банковской картой «Уралочка» Сбера, можно еще и сэкономить, поскольку тариф будет ниже. Уже больше 22 тыс. пассажиров пользуются льготами на транспорте.

При поднесении карты к считывателю турникет срабатывает моментально.

Технология безналичной оплаты проезда банковской картой реализована на базе Транспортной процессинговой платформы Национальной системы платежных карт.

В метро Екатеринбурга при поддержке Сбербанка начали работать смарт-турникеты 1

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга:

«Старые турникеты прослужили 30 лет, устарели морально и физически, их необходимо было менять. В связи с этим чуть больше года назад возникла идея совместно со Сбером, «Метрополитеном» и с транспортным оператором «И-Сеть» поставить на станциях метро новые турникеты. Они являются новейшей разработкой отечественного производителя из Казани и принимают все способы оплаты. Я прошел по ЕКАРТе. Что немаловажно, серьезно увеличивается скорость прохождения. В часы пиковой нагрузки в метрополитене наблюдались очереди, а сегодня мы сделали серьезный шаг на пути к решению этой проблемы, по крайней мере, на станции «Площадь 1905 года». До конца 2024 года при поддержке Сбербанка планируем заменить все 104 стойки на станциях метро».

Глава Екатеринбурга подчеркнул, что у городских властей со Сбербанком очень много совместных проектов, начиная с зарплатных и заканчивая подарками к юбилею города (фонтан в Историческом сквере). «Сбер – очень надежный партнер», – заявил он.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Сбербанк уделяет большое внимание развитию инфраструктуры регионов и созданию комфортных условий для жизни горожан, предлагая для этого не только финансирование, но и прогрессивные технологичные решения. Мы рады быть инициатором и участником масштабного проекта по обновлению пропускных устройств в метрополитене. Это делает Екатеринбург еще на шаг ближе к образу современного цифрового мегаполиса».

Андрей Панаиотиди, директор ЕМУП «Метрополитен»:

«Турникеты, которые мы использовали на этой станции до обновления, стояли в метро с 1991 года, а разработаны были и того раньше – в 1973 году. Оплата картой была доступна только на некоторых из них. А именно такой способ предпочитает большинство пассажиров. Техника плохо справлялась с возросшим потоком людей. Теперь благодаря новым устройствам очереди на вход в метро сократились, ведь трансакции проходят значительно быстрее, и оплатить проезд картой можно на любом из 10 турникетов».

На всех станциях Екатеринбургского метрополитена обновленные турникеты установят до конца 2024 г. в марте 2024 г. работы проведут на «Геологической», затем на станциях «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш». Последней в очереди на замену будет станция «Чкаловская» - на ней турникеты обновят осенью следующего года.

Реклама. ПАО «Сбербанк» www.sberbank.com erid: LjN8KRWW7

 

Автор: Мария Смирнова
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