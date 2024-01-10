В Свердловской области МТС, «Билайн» и «Ростелеком» поделили конвергент на троих

Согласно исследованию ИАА TelecomDaily, по России в целом доля абонентов, пользующихся конвергентными услугами (сервисы мобильной и фиксированной связи от одного оператора в одном чеке) среди тех, кто подключен к домашнему ШПД и платит за сотовую связь, достигла 31%. Больше всего пользователей конвергента у МТС (36%), второе место занимает «Билайн» (ПАО «Вымпелком») — 30%, третье — «Ростелеком» вместе с Tele2 (27% на двоих).

Для ряда регионов агентство выпустило расширенную версию данного отчета. В Свердловской области все три лидирующих оператора из общероссийского рейтинга сохранили свои позиции.

Как и по России, на первом месте МТС — однако в регионе его доля на 6 п.п. выше, чем в усредненных цифрах по стране. МТС контролирует 42% этого рынка. У «Билайн» — 29%, у «Ростелекома» — 27%. Таким образом, первая тройка удерживает 97% конвергентных абонентов.