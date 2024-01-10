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В Свердловской области МТС, «Билайн» и «Ростелеком» поделили конвергент на троих

В Свердловской области МТС, «Билайн» и «Ростелеком» поделили конвергент на троих
Иллюстрация: unsplash.com

В Свердловской области три оператора, МТС и «Билайн» (ПАО «Вымпелком») и «Ростелеком», обслуживают практически весь сегмент конвергентных абонентов: их доля приближается к 100%.

#НОВОСТИ

Согласно исследованию ИАА TelecomDaily, по России в целом доля абонентов, пользующихся конвергентными услугами (сервисы мобильной и фиксированной связи от одного оператора в одном чеке) среди тех, кто подключен к домашнему ШПД и платит за сотовую связь, достигла 31%. Больше всего пользователей конвергента у МТС (36%), второе место занимает «Билайн» (ПАО «Вымпелком») — 30%, третье — «Ростелеком» вместе с Tele2 (27% на двоих). 

Для ряда регионов агентство выпустило расширенную версию данного отчета. В Свердловской области все три лидирующих оператора из общероссийского рейтинга сохранили свои позиции.  

Как и по России, на первом месте МТС — однако в регионе его доля на 6 п.п. выше, чем в усредненных цифрах по стране. МТС контролирует 42% этого рынка. У «Билайн» — 29%, у «Ростелекома» — 27%. Таким образом, первая тройка удерживает 97% конвергентных абонентов.

В Свердловской области МТС, «Билайн» и «Ростелеком» поделили конвергент на троих 1

Опрос пользователей конвергентных услуг показал, что в их домохозяйствах, помимо ШПД и мобильной связи, как правило, подключена хотя бы одна допуслуга, не всегда входящая в общий пакет.

Самая распространенная из них (и обычно все же включенная в пакет) — это платное ТВ. Его доля среди дополнительных сервисов МТС — 88%, «Билайн» — 82%, «Ростелеком» — 81%. Вторая по популярности допуслуга — онлайн-кинотеатры (МТС — 69%, «Ростелеком» — 52%, «Билайн» — 32%).

В Свердловской области МТС, «Билайн» и «Ростелеком» поделили конвергент на троих 2

Респонденты также отмечали фиксированную телефонию и другие услуги, помимо конвергентных, — например, видеонаблюдение.  

По количеству допуслуг лидирует «Ростелеком», у которого абоненты назвали четыре допсервиса. На втором месте МТС и «Билайн» — с тремя допуслугами.

Методология:

В октябре эксперты агентства завершили масштабное онлайн-анкетирование. Участие в нем приняли около 1,2 тыс. респондентов, подтвердивших, что они одновременно пользуются фиксированной и мобильной связью.

Для сбора данных применялась собственная панель TelecomDaily, система отбора в которой соответствует профессиональным нормам и стандартам ESOMAR. Максимальная погрешность измерения не превышает 5% (с доверительной вероятностью 0,95).

Автор: Мария Смирнова
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