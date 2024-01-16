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Уральцы работали в новогодние каникулы лишь на 30% меньше, чем в будни

Уральцы работали в новогодние каникулы лишь на 30% меньше, чем в будни
Иллюстрация: unsplash.com

Екатеринбург вошел в десятку российских городов, где деловая жизнь в январские выходные дни продолжалась наиболее активно.

#НОВОСТИ

Самыми востребованными днями для онлайн-переговоров в новогодние каникулы стали 4, 5 и 8 января. В эти дни было проведено лишь на 30% меньше мероприятий, чем в будние дни и на 51% больше, чем в те же даты в 2023 г. — такие данные были получены на основе статистики платформы для проведения онлайн-мероприятий МТС Линк*.

Меньше всего платформа использовалась жителями Свердловской области 31 декабря 2023 г. и 7 января 2024 г. Но и в эти дни прошло по несколько десятков рабочих встреч. А 1 января 2024 г. корпоративных онлайн-встреч в регионе было проведено в 2,5 раза больше, чем годом ранее. 

В 2023 г. на платформе МТС Линк прошло 5 млн онлайн-мероприятий, рабочих онлайн-встреч, вебинаров  и переговоров по всей России. Самым популярным днем для вебинаров был вторник, а для встреч пользователи чаще выбирали среду.

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* Платформа Линк Вебинары — защищенный отечественный сервис. Решение состоит в реестре отечественного ПО. Обработка и хранение данных осуществляется в облачных серверах CloudMTS в соответствии с 152-ФЗ. 

Автор: Мария Смирнова
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