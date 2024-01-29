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В городах и селах Среднего Урала ускорили мобильный интернет

В городах и селах Среднего Урала ускорили мобильный интернет
Иллюстрация: Пресс-служба МегаФона

Масштабные работы по строительству и модернизации сети, которые провели инженеры МегаФона за последние три месяца, затронули более 20 населенных пунктов Свердловской области.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Благодаря изменениям скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей выросла почти на четверть как в крупных городах, так и небольших селах региона.

В общей сложности инженеры оператора провели более 50 мероприятий для апгрейда сети, в том числе активацию дополнительных диапазонов частот для увеличения емкости сети. Изменения почувствовали сотни тысяч жителей Екатеринбурга, Среднеуральска, Краснотурьинска, Березовского, Полевского, Первоуральска, Дегтярска и других городов. Помимо этого, связь стала надежнее в селе Николо-Павловское, деревне Космакова, поселках Оус, Верхняя Сысерть и прочих.

Теперь жители этих территорий смогут пользоваться интернетом четвертого поколения и скачивать на свои смартфоны больше необходимой информации, а также общаться с близкими при помощи звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса.

Быстрый интернет оценят не только жители Среднего Урала, но и многочисленные туристы, которые приезжают в загородный клуб «Белая лошадь» и на горнолыжный комплекс «Гора Пильная» в Первоуральске.

Мы фиксируем постоянный рост интернет-трафика в Свердловской области, и для того, чтобы наши клиенты даже в часы наибольшей нагрузки могли пользоваться быстрым интернетом без задержек, только в прошлом году мы провели около 260 мероприятий по строительству телеком-объектов и модернизации существующих. Изменения коснулись жителей более 55 населенных пунктов. Это особенно важно для сельчан, которые теперь могут пользоваться современными услугами связи наравне с абонентами из мегаполисов, — рассказал директор МегаФона по Свердловской области Алексей Женихов.

Автор: Мария Смирнова
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