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Ак Барс Банк запустил первый в России исламский факторинг

Ак Барс Банк запустил первый в России исламский факторинг
Иллюстрация: Ак Барс Банк

Ак Барс Банк первый в России запустил исламский факторинг для бизнеса. Новый финансовый продукт разработан банком в Российском центре исламской экономики и финансов при Российском исламском институте.

#НОВОСТИ

Духовное управление мусульман Республики Татарстан высоко его оценило и признало соответствующим канонам исламского права.

В отличие от обычного в исламском факторинге банк не берет проценты, а операции представляют собой торговую сделку, где банк входит с клиентом в партнерские отношения, разделяя часть рисков с поставщиком, и при этом оказывает услуги по комплексному управлению дебиторской задолженностью.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил начальнику управления цифрового факторинга Ак Барс Банка Алексею Дроботу решение Совета улемов ДУМ РТ о дозволенности данного финансового продукта. Внешним шариатским контролером реализации исламского финансового продукта назначен ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ, доктор шариатских наук Рустам хазрат Нургалиев.

Мы сделали новый продукт, который позволяет нашим клиентам, соблюдающим нормы шариата, быть более конкурентными на рынке как на территории Республики Татарстан, так и в Российской Федерации, развиваться за счет пополнения оборотных средств, сокращения кассовых разрывов, а также получения комфортных условий по отсрочкам платежа с их контрагентами, — рассказал Алексей Дробот.

Ак Барс Банк предоставляет бизнесу все виды факторинга, существующие на российском рынке: факторинг с правом регресса, без права регресса, реверсивный регрессный и безрегрессный, закрытый, предпоставочный и агентский, а также самый востребованный на текущий момент продукт — финансирование цепочки поставок с увеличенным объемом финансирования на закупочную деятельность. Все перечисленные виды факторинга, включая исламский, беззалоговые.

Процесс оформления факторинга полностью электронный — договор заключается с помощью электронной цифровой подписи. Клиентам доступен личный онлайн-кабинет для контроля финансирования и расходной части, где можно формировать необходимые отчеты. Процесс верификации также проходит онлайн.

Напомним, 20 сентября 2023 г. Ак Барс Банк стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию в сфере исламского банкинга.

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СПРАВКА

 
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 г.
Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1.
Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г.
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Автор: Мария Смирнова
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