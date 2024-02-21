«Эксперт РА» присвоил «ЧелИндЛизингу» рейтинг уровня ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ЧелИндЛизинг» на уровне ruА-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг «Эксперт РА» обусловлен приемлемыми рыночными позициями, высокой достаточностью капитала при адекватной операционной эффективности, комфортными оценками качества лизингового портфеля и ликвидной позиции, а также приемлемым уровнем корпоративного управления.

Уровень ruA- характеризуется умеренно высоким уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако у компании присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

Объем лизингового портфеля на 01.01.2024 г. (управленческие данные) ООО «ЧелИндЛизинг» составляет 19,6 млрд руб.

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

ООО «ЧелИндЛизинг» — универсальная лизинговая компания, дочерняя организация ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», одного из крупнейших банков Уральского региона. С 2003 г. компания работает с транспортом, оборудованием и недвижимостью как для сегмента малого и среднего бизнеса, так и для крупного бизнеса, клиенты «ЧелИндЛизинга» — и начинающие предприниматели, и крупные производственные холдинги. Первостепенное значение при осуществлении деятельности уделяется оперативности и качеству прохождения всех сделок, в зависимости от специфики бизнеса лизингополучателя предлагаются индивидуальные схемы финансирования и гибкие графики платежей.

Головной офис компании расположен в Челябинске, региональные представительства функционируют в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске и Уфе. В 2023 г. «ЧелИндЛизинг» отметил 20 лет деятельности, став за прошедшее время одной из самых динамично развивающихся лизинговых компаний Челябинской области, что подтверждает ежегодный рейтинг DK.RU. Кроме того, компания уже несколько лет подряд входит в топ-5 лизинговых компаний Урала и Западной Сибири.

Читайте также на DK.RU:

Реклама. ООО «ЧелИндЛизинг» инн 7453101232 https://ekb.chelindleasing.ru/ erid: LjN8KJZ2K