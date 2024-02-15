«Ростелеком» в Екатеринбурге установил 2000-й умный домофон

Юбилейное умное устройство появилось в одной из новостроек, где монтаж оборудования для подключения цифровых сервисов начался еще на стадии строительства дома.

Сотрудники «Ростелекома» в Екатеринбурге проанализировали рынок жилья и пришли к выводу, что в последние годы конкуренция здесь стремительно растет. Провайдер отметил важную тенденцию для покупателей квартир: большое значение имеет оснащение жилого комплекса современными цифровыми сервисами для безопасности и комфорта. Чтобы помочь в этом вопросе, провайдер предлагает застройщикам комплексное решение для управления и контроля за домом и придомовой территорией — «‎Ростелеком. Ключ». Самые востребованные функций платформы: комплексное видеонаблюдение, умный шлагбаум и умный домофон.

Самым же популярным сервисом платформы за 2023 г. стал умный домофон. Он установлен во всех домах, где компания внедрила платформу «Ростелеком. Ключ».

Умный домофон позволяет сделать доступ в дом комфортным и безопасным для жителей и их гостей. Цифровой сервис настроен на прием аудио- и видео- вызовов, дистанционное открытие дверей, управление услугами из личного кабинета для управляющей компании и жителей, а также на архивацию и фото фиксацию всех посещений, ­ — отметила директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Комона.

«Серебро» у комплексного видеонаблюдения. Им пользуется порядка 70% многоквартирных домов, прошедших цифровую эволюцию от «Ростелекома». Решение позволяет с помощью камер осуществлять контроль разных локаций в новостройках и придомовой территории, а управляющей компании дает возможность контролировать работу обслуживающих организаций. Преимущества видеонаблюдения — это онлайн-трансляция изображения, запись видеоархива, хранение информации в облаке до 60 суток, съемка в темноте и со звуком, наличие уведомлений и возможность для управляющей компании настраивать отдельный доступ для жителей.

На третьем месте топ-сервисов — умный шлагбаум. Устройство предназначено для контроля и управления доступом на территории дома. Решение может быть связано с системой видеонаблюдения, что позволит получать видеозаписи приезжающих автомобилей. Открывать и закрывать шлагбаум хозяин может из любой точки страны.

Современные решения платформы «Ростелеком. Ключ» можно устанавливать не только в новых домах. В Екатеринбурге цифровыми сервисами активно пользуются также собственники вторичного жилья.

Подробности об умном домофоне по ссылке: https://key.rt.ru/mc/.

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