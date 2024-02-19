Коллегия адвокатов «Регионсервис» сообщила о стратегических назначениях

«Нас ожидает еще больше интересных и значимых дел». Коллегия адвокатов «Регионсервис» назначила новых руководителей трех практик: «Разрешение споров», Уголовно-правовая защита бизнеса».

Коллегия адвокатов «Регионсервис» усиливает ключевые практики новыми назначениями и в рамках ранее анонсированной стратегии объявляет руководителей трех практик.

Практику «Разрешение споров» возглавит Андрей Орлов, успешный литигатор, за плечами которого более 10 лет опыта по сопровождению коммерческих споров, процедур банкротства и урегулированию корпоративных конфликтов. Рекомендован в категории «Арбитражное судопроизводство» (крупные коммерческие споры – high-market) индивидуального рейтинга «Право-300», имеет ученую степень LLM Университета Манчестера (Великобритания).

Андрей Орлов защищает интересы крупных российских и иностранных компаний и инвесторов, включая угледобывающие предприятия, транспортные и логистические компании, строительный и девелоперский бизнес.

Среди его недавних ключевых проектов восстановление корпоративного контроля над крупным холдингом в сфере железнодорожного транспорта, в структуре которого находились юридические лица из нескольких юрисдикций. Одним из значимых эпизодов данного проекта стала победа в Верховном Суде РФ, благодаря чему возвращено имущество стоимостью более 1 млрд рублей, выбывшее из холдинга по цепочке сделок.

Я благодарен Коллегии за предоставленную мне возможность проявить себя в новом качестве. Для меня это большая честь и вместе с тем ответственность за практику, команду и доверителей одного из ключевых направлений деятельности Коллегии. Уверен, впереди нас ожидает еще больше интересных и значимых дел, — Андрей Орлов.

Практикой «Уголовно-правовая защита бизнеса» будет руководить советник председателя Коллегии Владимир Агапов, успешно реализующий комплексную защиту руководителей и топ-менеджеров компаний по обвинению в экономических и должностных преступлениях. Имеет более 35 лет общего стажа юридической работы в органах прокуратуры РФ. Неоднократно был поощрен за примерное исполнение служебных обязанностей, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», имеет классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

За последние два года команда нашей практики увеличилась почти вдвое. Появились новые интересные и значимые проекты, связанные с уголовно-правовой защитой бизнеса. Мы продолжим развивать и укреплять практику в интересах наших клиентов и отрасли в целом, — Владимир Агапов.

Во главе практики «Частные клиенты» встанет управляющий партнер г. Екатеринбурга Олег Барашков, специализирующийся на консультировании состоятельных клиентов (High-Net-Worth Individuals) по вопросам, связанным с владением, структурированием и управлением активами, а также по семейному и наследственному праву. Среди клиентов данной практики состоятельные частные лица из списка Forbes, предприниматели, топ-менеджеры российских корпораций, политики, представители шоу-бизнеса, деятели искусства, культуры и спорта.

Иногда развитие того или иного проекта идет от общего к частному. Такой подход позволяет посмотреть на «шахматную доску» сверху, проанализировать ситуацию, выработать грамотную стратегию для конкретных фигур и сделать качественный ход, — Олег Барашков.

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