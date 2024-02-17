Владимир Путин изъял Челябинский электрометаллургический завод в пользу государства

Завод используется для производства высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов, но был приватизирован.

Во время визита на Урал Владимир Путин отписал производство и имущество Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в пользу государства, отменив приватизацию предприятия от 1992 г., пишет Коммерсантъ. Также Путин предложил перенести завод за черту города. ЧЭМК является крупнейшим в стране производителем сплавов для вооружения, пуль и военной техники. Соответствующее поручение прозвучало на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером:

Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства привлечь инвесторов, причем желательно привлечь местных инвесторов.

Глава государства заявил, что имущество поступит в собственность государства. «Часть этих объектов — вредное производство, как мы договорились сейчас, должно быть вынесено за черту города, а социальные объекты, конечно, так и сделаем: передадим в собственность субъекта федерации», — сказал Владимир Путин.

Александр Текслер попросил президента, чтобы при переводе завода за черту города в работе участвовали местные инвесторы, которые знают специфику региона:

Будет еще одна просьба: передать социальные объекты с баланса предприятия — важные объекты для города. Я имею в виду бассейн, я имею в виду исторический торговый центр — уникальное здание, которое сегодня тоже находится у этих собственников, которое мы будем использовать для нужд горожан.

В иске, с помощью которого Генпрокуратура в арбитраже добивается истребования в пользу Российской Федерации трех предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, указано, что проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, относящихся к ВПК, была незаконной, так как для этого требовалось разрешение правительства России.

В Генпрокуратуре отмечают, что предприятия группы ЧЭМК являются крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов. В иске уточняется, что заводы «входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу (производственно-технологический комплекс) по изготовлению систем и элементов вооружения», поэтому, согласно п. 2.2.1 Программы приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче предприятий в частную собственность «относилось исключительно к компетенции правительства Российской Федерации».

В иске также говорится, что, получив 100% акций, Юрий Антипов в феврале 2023 г. оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания Эталон», а затем три завода, «представляющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны», и вовсе «попали под контроль резидентов недружественных государств», в частности канадско-швейцарской RFA International.

На прошлой неделе в рамках дела суд арестовал акции, движимое и недвижимое имущество трех заводов группы ЧЭМК. Решение по самому иску еще не принято, но, как правило, много заседаний для этого и не требуется.