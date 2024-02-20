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Минцифры РФ и МегаФон объединились для защиты жителей Свердловской области от фишинга

Минцифры РФ и МегаФон объединились для защиты жителей Свердловской области от фишинга
Автор фото: Дина Павленко. Иллюстрация: Пресс-служба МегаФон

Собственная платформа оператора дополнила информсистему Минцифры России «Антифишинг», которая выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей.

#НОВОСТИ

В ежедневном режиме умные алгоритмы оператора сканируют и анализируют более миллиона интернет-ресурсов. Те, которые система распознала как подозрительные, просматривают специалисты, после чего формируется список фишинговых сайтов и передают информацию НИИ «Интеграл». Затем уполномоченные органы власти принимают решение о блокировке сайта или разделегировании домена.

Только за первый месяц текущего года платформа «МегаФона» выявила порядка 6,7 тыс. мошеннических сайтов. Чаще всего злоумышленники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов — сайты-имитации «Госуслуг», а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.

Мошенники часто создают фальшивые формы оплаты, используемые для кражи данных банковских карт, сайты несуществующих инвестиционных платформ и ресурсы, на которых якобы продаются билеты на популярные спектакли, стендап-шоу и другие мероприятия. В январе 2024г. большинство из них размещалось в доменных зонах .ru, .shop, .com и .top.

Наша компания обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 г. мы выявили свыше 200 тыс. фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 г., — отметил  директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Автор: Мария Смирнова
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