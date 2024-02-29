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Банк Уралсиб приступил к выплате возмещения клиентам Киви Банка

Банк Уралсиб приступил к выплате возмещения клиентам Киви Банка
Автор фото: Steve Buissinne. Иллюстрация: pixabay.com

Право на получение страхового возмещения имеют клиенты Киви Банка, заключившие с ним договор банковского вклада или счета.

#НОВОСТИ

29 февраля 2024 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приступил к приему заявлений и выплате возмещения денежных средств физическим и юридическим лицам – клиентам Киви Банка (АО). Заявления от клиентов Киви Банка принимаются с 29.02.2024 года  в течение 6 месяцев, при этом срок выплат может быть продлен.

Право на получение страхового возмещения имеют клиенты Киви Банка, заключившие с ним договор банковского вклада или счета. Банк Уралсиб будет осуществлять выплату в размере 100% суммы всех счетов и вкладов с вычетом встречных требований к вкладчику, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного для соответствующего вида вкладов. Для владельцев КИВИ-кошельков информация о порядке предъявления их требований к банку размещена на сайте Агентства по страхованию вкладов.

С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение  клиентам Киви Банка (АО), можно ознакомиться на сайте банка, или на сайте АСВ.

Клиенты – индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Банке Уралсиб и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день (реквизиты счета – в день обращения), а также воспользоваться выгодной акцией для новых клиентов – открытие счета и год бесплатного обслуживания на пакете «Пора расти», «Оптимальный». Начисление процентов на остаток по счету в течение 2 месяцев со дня открытия счета – по ставке 14% годовых. Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для городов Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа).

Список документов для открытия счета здесь (кнопка «Бланки документов» внизу страницы). Телефон «горячей линии» для бизнес-клиентов Банка Уралсиб  – 8-800-700-77-16.

Банк Уралсиб – один из крупнейших российских федеральных банков с 35-летним опытом работы на рынке. Банк обладает развитой региональной сетью и предлагает широкую линейку финансовых продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов. Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, а также удобные нефинансовые сервисы и возможности для ведения бизнеса. Уралсиб входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»). 

Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 года насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкоматов и 278 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KYbpq

Автор: Гринина Ирина
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