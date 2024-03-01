Банк России вновь включил УБРиР в реестр значимых банков

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подтвердил статус значимого участника рынка платежных услуг.

Реестр кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, Центральный банк утверждает ежегодно. УБРиР стабильно находится в этом списке с 2015 г.

В текущем году Банк России включил в реестр всего 18 банков и одну небанковскую организацию. Это те участники, которые, по данным регулятора, оказывают наибольший объем платежных услуг. Центробанк учитывает количество выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

Быть значимым на рынке платежных услуг — один из важнейших критериев, подтверждающих устойчивость и надежность банка. Кроме того, этот статус фиксирует и технологическое лидерство: удобство переводов, простота платежей и оперативность выпуска карт. Благодарю команду УБРиР за профессионализм, который позволяет поддерживать высокий статус на рынке платежей на протяжении девяти лет. И благодарю наших клиентов за доверие, которое Вы нам оказываете, решая свои финансовые вопросы вместе с УБРиР, — сказал Алексей Долгов, президент УБРиР.

Отметим, что УБРиР является единственным банком Уральского региона в реестре кредитных организаций, признанных Центральным банком значимыми на рынке платежных услуг.

О БАНКЕ

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023). Центральный банк РФ 8 лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 г. УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23500 устройств. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 году УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами».

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