Как русскоязычные инвесторы развивают туристическую инфраструктуру Бали

Власти Индонезии уверены: внимание туристов к стране в ближайшие годы будет расти.

В 2024 году Министерство туризма и креативной экономики планирует принять от 9,5 млн до 14,3 млн гостей из разных стран и от 1,25 млрд до 1,5 млрд внутренних туристов в год, зарабатывая на этом от $7,38 млрд до $13,08 млрд. А доля туристического сектора в 2024 году в ВВП страны вырастет до 4,5%. К 2029 году, согласно прогнозам Statista, экономика страны, при постоянном росте, получит от туризма не менее $133,3 млрд.

Основная надежда властей по привлечению иностранных гостей связана с развитием Бали. Остров считается основным центром туристической индустрии страны. Его экономика растет в основном за счет сфер бизнеса, связанных с туризмом, в 2023 году они занимали долю почти в 55%. Более того, до 20% населения острова напрямую зависит от доходов туристического сектора.

У властей острова, в свою очередь, тоже есть определенные виды на туристов. Так, Служба туризма провинции Бали намерена в 2024 году принять не менее 7 млн иностранных гостей. Это на 40% больше, чем годом ранее, когда Бали посетили свыше 5 млн иностранцев. Большинство туристов, согласно данным Государственного туристического бюро Бали, приехали из Австралии (более 25% от общего числа гостей острова). За австралийцами следуют индийцы (8,2%), которых привлекает относительная близость и доступность Бали по сравнению с такими направлениями, как Мальдивы, в сочетании с растущим достатком индийского среднего класса. Прибывают также китайцы (5,3%), британцы (4,9%), американцы (4,8%), южнокорейцы (4,3%), французы (4,2%), сингапурцы (4,1%). Выходцы из стран СНГ составляют около 2,7% туристического потока на остров. В 2023 году остров посетили 155 тыс. человек из этих стран. Это на 20% больше, чем до пандемии.

Повышенное внимание

Растущий интерес туристов к острову требует развития соответствующей инфраструктуры. В 2023 году многие балийские СМИ отмечали, что периодически из-за наплыва туристов пробки возникали даже на платных дорогах. Власти острова и страны, будучи заинтересованы в туристах, намерены решить все возникающие проблемы. Они обещают улучшить транспортную систему острова, в том числе путем строительства новых дорог и увеличения парка общественного транспорта.

Но это лишь часть инфраструктуры. Туристы также нуждаются в жилье, еде, развлечениях. Ежегодно на острове открывается несколько сотен новых бизнесов. Каков вклад русскоязычного сообщества, которое на острове насчитывает до 60 тыс. человек, в развитие балийской туристической инфраструктуры, опираясь на публичные данные, сказать трудно. Но выходцы из постсоветского пространства точно открывают рестораны, пекарни, школы для серфинга, прокаты байков, строят виллы и т.д.

Одних только компаний-застройщиков за прошлый год на Бали было зарегистрировано более 500, — рассказывает основатель и владелец Alex Villas Group Алекс Штефан (холдинг занимается строительством, продажей и управлением недвижимости на Бали с 2014 года). — Это, с одной стороны, настораживает, потому что новички не до конца понимают местный рынок, законодательство, культуру, реальную себестоимость строительства квадратного метра. И к чему это может привести — большой вопрос. Но, с другой – рынок растет, и это понятная и закономерная реакция в условиях повышенного спроса.

Сотни русских ресторанов

Вместе с девелопментом русскоязычные инвесторы вкладываются на Бали и в общепит. По некоторым оценкам, сегодня на острове насчитывается до сотни ресторанов русской кухни. Свой вклад в их пополнение в 2023 году внес и Михаил Орлов, ресторатор и дизайнер интерьеров, в свое время открывавший в Петербурге такие известные заведения как «Мари Vanna», Baranka, «На речке», «Джельсомино», ресторан-клуб «Онегин», ночной клуб «Арена» и другие. На Бали он открыл свой третий проект — ресторан домашней русской кухни Soul kitchen.

Еще один проект, открытый в прошлом году петербуржцами, — ресторан Satoshi (в переводе с японского означает «Интеллектуальная история»). Едва появившись, он уже занял вторую строчку в недавнем обзоре новых лучших ресторанов и кафе Бали. Управляет рестораном Дмитрий Богданов. Он более десяти лет работает в ресторанном бизнесе, в свое время открывал в Петербурге такие рестораны как Hamlet & Jacks, Tiger Lily, а также проекты бренда Good Story на Шри Ланке. За кухню Satoshi отвечает тоже легенда в русскоязычном мире гастрономии шеф-повар Игорь Гришечкин. Его имя связано с культовым рестораном Петербурга — «Кококо».

Несколько открытий сделали и предприниматели из Новосибирска: на острове появились бургерная Spot & Choo’s, обжарочное производство и кофейня Coffee Guide Bali.

Интересным событием в 2023 году на Бали стало появление в районе Убуд Private Jet Villa, отеля-виллы, размещенного в старом Boeing 737. Он тоже принадлежит русскоязычному инвестору. Списанный самолет установили на край 150-метровой скалы над пляжем, на крыле у него размещена терраса с видом на Индийский океан.

Но помимо каких-то знаковых открытий есть и небольшие проекты, и их вклад в развитие острова не менее значим. Речь идет о социальной инфраструктуре: садиках для малышей, частных школах, и даже о театре и футбольных клубах, — замечает Алекс Штефан.

Перспективное направление

В перспективе внимание русскоязычных инвесторов к Бали и, в целом, к Индонезии будет расти. Уже в 2023 году страна вошла десятку государств, чью экономику они считают привлекательной для финансовых вложений. В первую очередь, это касается жилищного рынка.

В прошлом году россияне приобрели на острове не менее 1500 объектов недвижимости. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. При сдаче их в аренду с условием постоянной загрузки вложения можно окупить всего за 5-7 лет, — подчеркивает Алекс Штефан.

Способствуют интересу инвесторов к острову и действия местных властей. Так, например, появились новые долгосрочные визы, которые при определенной инвестиционной деятельности позволяют иностранцам жить на Бали до 10 лет и получать некоторые социальные бонусы. По прогнозам Euromonitor International, к 2036 году Индонезия войдет в десятку экономик-лидеров по ВВП, заняв 8-е место, а к 2045-му ей прочат как минимум 4-е.