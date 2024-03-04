Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение

С 29 февраля 2024 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принимает заявления и выплачивает страховое возмещение денежных средств физическим и юридическим лицам – клиентам КИВИ Банка (АО).

Страховому возмещению подлежат остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и ряда юридических лиц (малых предприятий и социальных НКО отдельных организационно-правовых форм) в пределах 1,4 млн рублей. Заявления на возврат незастрахованных средств банком-агентом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не принимаются и не рассматриваются.

Обращаем внимание, что денежные средства для отправления/получения переводов без открытия счета (через QIWI Кошельки, по системе CONTACT), а также средства на счетах остальных юридических лиц (не относящихся к малым предприятиям и социальным НКО) не подлежат страхованию и страховое возмещение по ним не выплачивается.

Для возврата таких денежных средств необходимо подать требование кредитора одним из способов:

почтой по адресу: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 или 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК АСВ, временная администрация;

лично по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 (пн-пт с 9 до 18 часов).

Подробная информация о порядке предъявления требования кредитора размещена на сайте Агентства.

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KNUe2