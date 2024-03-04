Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов

При составлении рейтинга эксперты проанализировали предложения крупнейших российских банков из Топ-50 по размеру активов на 01.01.2024 года.

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга наиболее выгодных долгосрочных вкладов февраля, подготовленного порталом Выберу.ру.

В ходе исследования аналитики портала учитывали такие параметры как текущая процентная ставка, минимальная сумма и срок вклада, условия пополнения и расходования средств вклада, а также возможность капитализации процентов и порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации и другие параметры.

В конце февраля Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход». Доходность в линейке теперь составляет 12,97 – 15,40% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новым клиентам предлагается открыть вклад с доходностью 16,51% годовых с учетом капитализации процентов*.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» – при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно.

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KGTBt