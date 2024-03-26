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Для устранения коммунального коллапса в Первоуральске привлекли самые передовые технологии

Для устранения коммунального коллапса в Первоуральске привлекли самые передовые технологии
Иллюстрация: СОМАТО

Коммунальный коллапс в Первоуральске имел большой общественный резонанс. Для решения этой проблемы сейчас привлечены многие специалисты, в том числе аварийно-эксплуатационная компания «СОМАТО».

#НОВОСТИ

Администрация Первоуральска и местный Водоканал неслучайно обратились за помощью в решении проблем с городской канализационной системой именно к «СОМАТО» — ее специалисты уже несколько лет успешно работают как на промышленных площадках, так и в многоквартирных жилых домах. В Первоуральске была поставлена задача комплексной прочистки и восстановления работоспособности дворовых и квартальных канализационных сетей, обеспечению в дальнейшем их безаварийной работы, а значит комфортной жизни населения города.

Для устранения коммунального коллапса в Первоуральске привлекли самые передовые технологии 1

С февраля специалисты компании «СОМАТО» при помощи высокотехнологичного оборудования проводят телеинспекцию и гидродинамическую промывку трубопроводов.

Автономная каналопромывочная машина устраняет отложения мощной струей воды, чтобы очистить внутренние стенки трубопровода.   Зонд  с камерой фиксирует повреждения и заломы трубопровода любого диаметра.

По результатам диагностики составляется дефектная ведомость из которой становится понятен масштаб проблемы и определяются конкретные точки, где необходим ремонт.

Такая технология не только значительно сокращает время на поиск и обнаружение проблемных участков на действующем трубопроводе , но и, что не менее важно, позволяет экономить средства заказчика.

Реклама. ООО «СОМАТО» ИНН 6686115525. Erid: LjN8KVz1P

Автор: Евгений Ячменев
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