Для устранения коммунального коллапса в Первоуральске привлекли самые передовые технологии

Коммунальный коллапс в Первоуральске имел большой общественный резонанс. Для решения этой проблемы сейчас привлечены многие специалисты, в том числе аварийно-эксплуатационная компания «СОМАТО».

Администрация Первоуральска и местный Водоканал неслучайно обратились за помощью в решении проблем с городской канализационной системой именно к «СОМАТО» — ее специалисты уже несколько лет успешно работают как на промышленных площадках, так и в многоквартирных жилых домах. В Первоуральске была поставлена задача комплексной прочистки и восстановления работоспособности дворовых и квартальных канализационных сетей, обеспечению в дальнейшем их безаварийной работы, а значит комфортной жизни населения города.

С февраля специалисты компании «СОМАТО» при помощи высокотехнологичного оборудования проводят телеинспекцию и гидродинамическую промывку трубопроводов.

Автономная каналопромывочная машина устраняет отложения мощной струей воды, чтобы очистить внутренние стенки трубопровода. Зонд с камерой фиксирует повреждения и заломы трубопровода любого диаметра.

По результатам диагностики составляется дефектная ведомость из которой становится понятен масштаб проблемы и определяются конкретные точки, где необходим ремонт.

Такая технология не только значительно сокращает время на поиск и обнаружение проблемных участков на действующем трубопроводе , но и, что не менее важно, позволяет экономить средства заказчика.

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