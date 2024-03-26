«Макфа» перечисляет 2 млн рублей семьям погибших южноуральцев

Российский бизнес помогает пострадавшим в результате теракта. Банки, рестораторы, отельеры, торговые сети и крупнейшие производственные компании объединились вокруг трагедии.

Предприятия Челябинской области подключились к оказанию материальной помощи семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» южноуральцев. Одной из первых решение оказать финансовую поддержку приняла компания «Макфа». Напрямую от компании родственникам будет направлено по 1 млн руб.

Семье Александра Баклемышева денежные средства уже перечислены. Семье Яны Коваленковой перевод будет отправлен в течение 3-4 дней, ждем банковские реквизиты. Наш трудовой коллектив выражает глубочайшие соболезнования родным и близких погибших, — сообщил представитель «Макфы».

Ранее по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было принято решение о выделении 1 млн руб. из областного бюджета для поддержки семьи Александра Баклемышева, сообщали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Добавим, что российские компании и кредитные организации объединились вокруг трагедии в «Крокусе». 20 российских банков сообщили, что спишут или урегулируют долги по кредитам погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщал DK.RU, восемь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Utair и Smartavia, а также РЖД бесплатно перевозят родных погибших в «Крокус Сити Холл»в Москву и из Москвы.

Также в Федерации рестораторов и отельеров России сообщили, что входящие в ассоциацию заведения направят доходы полученные за 23 и 24 марта в помощь жертвам теракта. К этой акции также присоединились торговые сети: «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Азбука Вкуса» и др.