Не шпионят за конкурентами и не помогают правительству. «Яндекс» раскрыл принципы работы

«Яндекс» опубликовал внутренние правила, сложившиеся за годы работы. Руководство не имеет права высказываться на политические темы, а рядовые сотрудники должны помнить: все тайное может стать явным.

Компания «Яндекс» рассказала о внутренних принципах работы: никаких сервисов только ради выгодны, приветствие конкуренции на международном уровне, никакой политики от руководства, перечисляет РБК.

В опубликованном документе сказано:

Это не строгий кодекс, а набор выводов, которые помогают сотрудникам «Яндекса» принимать решения. Мы публикуем этот внутренний документ, чтобы наши пользователи и партнеры также знали, что для нас важно.

Также в тексте уточняется, что принципы «не высечены в камне», список может меняться время от времени.

Про пользователей

«Яндекс» назвал пользователя своим главным заказчиком: «Мы не обманываем пользователей и не зарабатываем обманом».

Компания заявляет, что использует данные о поведении пользователей только для того, чтобы создавать для них новые сервисы и улучшать существующие, что она никогда не продает данные о пользователях.

Технологии и медиа

Безопасность пользовательских данных является одним из приоритетов «Яндекса». Компания считает, что если она обязана раскрывать данные по запросу правоохранительных органов, то будет делать это «строго по закону и только в том объеме, который необходим».

Про сервисы

Сотрудники должны делать сервисы, «которыми хотели бы пользоваться сами, делиться с друзьями и близкими. Сервисы не создаются «только ради зарабатывания денег».

«Яндекс» допускает развитие некоторых сервисов, «несмотря на то что они никогда не станут прибыльными», если верит в их ценность и пользу для людей.

Компания не должна создавать сервисы, целью которых является монетизация через тотализаторы и казино, а также рекламировать казино, тотализаторы, пирамиды. Она не разрабатывает технологии военного назначения.

Технологии и медиа

«Яндекс» предоставляет госорганам такие же сервисы, как и всему остальному рынку, не изменяет продукты по заказу государства и не занимается разработкой специальных сервисов для него.

В случае ЧС «Яндекс» готов делать сервисы, которые помогут людям получать информацию, необходимую для обеспечения их безопасности.

Про сотрудников

Работающие в компании должны меть в виду, что «любой внутренний диалог, документ или исходный код при определенных обстоятельствах может стать публичным».

Руководители компании не должны высказываться публично на политические темы, «так как в социальных сетях и других современных коммуникациях невозможно провести четкую грань между личным мнением и позицией компании». Это правило не распространяется на рядовых сотрудников.

Технологии и медиа

У сотрудников «Яндекса» могут быть разные политические мнения, религиозные взгляды и позиции, но сервисы компании «не имеют никакой позиции и политической окраски: они одинаково хорошо работают для всех».

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Про конкурентов

«Яндекс» не хочет, чтобы его конкурентов стесняли и намерен выигрывать в честной конкурентной борьбе. В компании уверены, что конкуренция с глобальными игроками помогает им быть сильнее, развивает рынок в целом. «Яндекс» не выступает с публичной критикой конкурентов и их продуктов.

Если «Яндекс» нанимает сотрудников из конкурирующих компаний, то делает это, только чтобы получить квалифицированного работника, но не для конкурентной разведки.

Про искусственный интеллект

«Яндекс» считает важным создавать алгоритмы искусственного интеллекта, чьи решения стремятся к тому, что сотрудники холдинга сделали бы сами. Компания тщательно подходит к подготовке выборок, на которых эти алгоритмы тренируются принимать решения.

Безопасность первична для искусственного интеллекта.

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